Si rafforzano i rapporti tra Italia e Repubblica Dominicana grazie a un nuovo importante incontro istituzionale.

Sergio Maffettone, Ambasciatore d’Italia nel Paese caraibico, ha incontrato il primo cittadino di Santo Domingo Est, Dio Astacio, alla guida di uno dei municipi più grandi e popolosi della Repubblica Dominicana.

Un dialogo istituzionale che punta a rafforzare sinergie e nuove opportunità tra realtà italiane e il territorio dominicano.

“Con il Sindaco di Santo Domingo Est, uno dei municipi più grandi e popolosi della Repubblica Dominicana, il signor Dio Astacio, abbiamo passato in rassegna possibili collaborazioni tra imprese ed enti italiani di sviluppo sociale e il comune di SDE”, ha scritto Maffettone.

L’incontro ha rappresentato un primo passo concreto verso una cooperazione strutturata, con particolare attenzione al coinvolgimento di imprese italiane e organismi impegnati nello sviluppo sociale. Non si tratta soltanto di relazioni diplomatiche, ma di un percorso operativo che mira a tradursi in iniziative tangibili sul territorio.

“Ringrazio il sindaco Astacio per la squisita ospitalità. Lavoreremo nei prossimi mesi – conclude il diplomatico – affinché da questo primo incontro possano derivare progetti concreti di cooperazione”.