Porto di Civitavecchia, numeri record e nuove prospettive di sviluppo

Il Porto di Civitavecchia si prepara a chiudere il 2026 con numeri da record: sono attesi circa 3,75 milioni di passeggeri, confermando un trend di crescita costante che punta a superare quota quattro milioni entro i prossimi tre anni.

Un risultato che rafforza il ruolo strategico dello scalo laziale nel panorama crocieristico internazionale e che si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo del network portuale che comprende anche Fiumicino e Gaeta.

Strategia internazionale e missione a Miami

Gli obiettivi e le prospettive sono stati tracciati al termine della partecipazione al Seatrade Cruise Global di Miami, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore delle crociere.

A fare il punto è stato Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, dopo una serie di incontri con i principali operatori internazionali.

“Si tratta di segnali concreti dell’importanza del lavoro svolto e della funzione strategica di eventi come il Seatrade, che consentono un confronto diretto con gli stakeholder globali”, ha sottolineato Latrofa.

Gaeta punta sul turismo di lusso

Crescono le prospettive anche per il Porto di Gaeta, sempre più orientato verso il segmento delle crociere di lusso.

Tra gli operatori già attivi, SeaDream Yacht Club ha programmato sei scali per il 2028. Altri player internazionali hanno manifestato interesse per sopralluoghi, attratti dalle potenzialità turistiche, ambientali e paesaggistiche del territorio.

Fiumicino, progetto per una nuova banchina crocieristica

Sul fronte infrastrutturale, riflettori puntati sul Porto di Fiumicino, dove è stata rilanciata la proposta di realizzare una banchina da 720 metri destinata alle navi da crociera.

Il progetto, presentato a Miami a potenziali investitori, riguarda il secondo lotto del nuovo scalo pubblico. Attualmente è in corso il primo lotto, con la realizzazione della darsena per i pescherecci.

Sono in fase di approfondimento le soluzioni giuridico-amministrative più idonee per concretizzare l’opera, considerata strategica per l’intero sistema portuale.

Un sistema portuale in espansione

Il network Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta si conferma così un hub in forte espansione, capace di attrarre investimenti e rafforzare il posizionamento dell’Italia nel mercato crocieristico globale.

L’obiettivo, come evidenziato dall’Autorità portuale, è governare la crescita trasformandola in sviluppo sostenibile, miglioramento dei servizi e nuove opportunità occupazionali per il territorio.

Con numeri in crescita, nuovi progetti infrastrutturali e un forte interesse internazionale, il porto di Civitavecchia si candida a consolidare il proprio ruolo di leader nel Mediterraneo e porta d’ingresso privilegiata per il turismo crocieristico in Italia.