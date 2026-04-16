Rafforzare il dialogo istituzionale e promuovere nuove forme di cooperazione internazionale: è stato questo il filo conduttore della visita dell’ambasciatore Sergio Maffettone a Santo Domingo Oeste, dove è stato ricevuto dal sindaco Francisco Peña, dalla signora Massielle Peña e dal loro staff.

Nel corso dell’incontro, svoltosi venerdì 10 aprile, si è tenuto un confronto sulle possibili sinergie a sostegno della comunità locale, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione tra Italia e Repubblica Dominicana.

Il programma della visita ha incluso anche un sopralluogo in una delle aree colpite dalle recenti piogge intense, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni italiane alle realtà locali messe a dura prova dagli eventi climatici. L’ambasciatore ha inoltre visitato una scuola materna che adotta il Metodo Montessori, ambito in cui si aprono interessanti opportunità di collaborazione con istituzioni educative italiane.

Al termine della visita, Maffettone ha espresso un sentito ringraziamento al sindaco Peña per la calorosa accoglienza e per il conferimento simbolico della chiave della città di Santo Domingo Oeste, gesto che rafforza ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi.