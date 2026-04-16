Nei giorni scorsi Licia Colombo, presidente del Comites di Santo Domingo, ha incontrato il Console Onorario d’Italia a La Romana, Diego Fernandez, in un momento di confronto dedicato alle esigenze della comunità italiana nella Regione Est della Repubblica Dominicana.

L’incontro – riferisce una nota – ha permesso di approfondire il lavoro svolto sul territorio, dove la presenza della rete consolare rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i connazionali.

In particolare, nella Regione Est, tale attività ha consentito di accompagnare numerose pratiche consolari, tra cui il rilascio e rinnovo dei passaporti, e di offrire un supporto concreto e continuativo ai cittadini italiani residenti nelle province di La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor e San Pedro de Macorís.

È emersa con chiarezza l’importanza di una presenza capillare e vicina ai cittadini, capace di rispondere con tempestività alle necessità della comunità, anche nelle aree più distanti dalla sede consolare.

Una presenza, come quella del Console Onorario di La Romana, Diego Fernandez, che negli anni ha contribuito in modo significativo a migliorare l’accesso ai servizi consolari e a garantire un punto di riferimento stabile per la comunità italiana sul territorio.

Questo incontro – conclude il comunicato – rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che il Com.It.Es. intende realizzare con tutti i membri della rete consolare onoraria presenti nel Paese, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto e rafforzare ulteriormente il coordinamento a beneficio della collettività italiana.