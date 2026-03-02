In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da temporanee chiusure di spazi aerei e corridoi logistici in alcune aree del Medio Oriente, DKS Fuels GmbH conferma la piena continuità delle proprie attività operative sul territorio tedesco.

Grazie a una struttura di approvvigionamento diversificata, a contratti europei consolidati e a capacità di stoccaggio in Germania, DKS Fuels garantisce stabilità nelle forniture di carburante EN590 e prodotti energetici destinati al settore trasporti, logistica e industria.

“Nei momenti di instabilità globale, la priorità è offrire sicurezza, affidabilità e gestione professionale del rischio”, dichiara Massimo Romagnoli, CEO di DKS Fuels GmbH. “La nostra struttura è interamente orientata alla continuità operativa e alla protezione della supply chain dei nostri clienti”.

L’azienda monitora costantemente l’evoluzione dei mercati energetici internazionali e mantiene attivi protocolli di gestione della volatilità dei prezzi, offrendo ai clienti formule contrattuali indicizzate e soluzioni di copertura.

DKS Fuels ribadisce il proprio impegno verso:

• Stabilità delle forniture

• Trasparenza contrattuale

• Conformità normativa europea

• Pianificazione strategica di medio-lungo periodo

In uno scenario globale complesso, DKS Fuels continua a operare come partner affidabile per il sistema produttivo tedesco.

Per ulteriori informazioni: info@dks-fuels.de