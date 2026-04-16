Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07568

presentato da

BENZONI Fabrizio

testo di

Lunedì 13 aprile 2026, seduta n. 642

BENZONI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’università e della ricerca, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

la stampa nazionale ha recentemente richiamato l’attenzione sul persistente fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli», evidenziando come molti giovani qualificati, laureati, ricercatori, tecnici specializzati e professionisti continuino a trasferirsi all’estero in cerca di migliori opportunità lavorative, retributive e di crescita professionale;

secondo quanto riportato da La Repubblica, in particolare, il fenomeno non accenna a diminuire e si accompagna alla necessità di rafforzare il sistema produttivo nazionale, attraverso un maggiore afflusso di capitali verso le piccole e medie imprese italiane, che rappresentano l’ossatura economica del Paese;

le Pmi, pur costituendo una realtà dinamica e diffusa, scontano ancora, infatti, difficoltà strutturali nell’accesso al credito, nella patrimonializzazione, nella capacità di attrarre investimenti privati e nell’internazionalizzazione, fattori che spesso ne limitano la crescita dimensionale, l’innovazione e la competitività;

la ridotta capacità di molte imprese di offrire percorsi professionali qualificanti, salari competitivi e prospettive di carriera contribuisce indirettamente alla perdita di capitale umano, alimentando la scelta di molti giovani di cercare all’estero ciò che il mercato del lavoro italiano fatica ancora a garantire;

la dispersione di competenze altamente formate rappresenta un danno economico e strategico rilevante per il Paese, che investe risorse pubbliche nell’istruzione e nella formazione senza riuscire poi a trattenere adeguatamente tali professionalità;

è dunque necessario attuare una strategia integrata che colleghi politiche industriali, innovazione, finanza per la crescita, ricerca e valorizzazione del merito, al fine di rendere il sistema Italia più attrattivo sia per i talenti italiani sia per gli investitori nazionali ed esteri –:

di quali dati aggiornati dispongano in riferimento al numero di giovani laureati, ricercatori e lavoratori qualificati che negli ultimi cinque anni hanno trasferito la propria residenza all’estero per motivi professionali;

se ritengano adeguati gli attuali strumenti atti a favorire il rientro dei talenti italiani e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intendano promuovere al fine di rafforzarli;

quali misure siano previste per facilitare l’accesso delle Pmi a capitali privati, venture capital, private equity e strumenti innovativi di finanziamento, al fine di sostenere crescita dimensionale, innovazione e occupazione qualificata;

se non ritengano opportuno promuovere, per quanto di competenza, un piano nazionale che colleghi università, centri di ricerca e imprese, finalizzato a trattenere in Italia competenze strategiche nei settori ad alto valore aggiunto;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di rendere il mercato del lavoro italiano maggiormente competitivo, con particolare riferimento a salari, fiscalità del lavoro qualificato e opportunità di carriera. (4-07568)