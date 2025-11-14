“Noi italiani in Germania, dove si concentra la comunità AIRE più numerosa d’Europa – quasi un milione di cittadini – accogliamo con entusiasmo questa notizia e ringraziamo il nostro deputato Simone Billi, eletto per la Coalizione di Centro Destra nella Circoscrizione Estero-Europa, che ha sostenuto la causa fino a renderla realtà. Come coordinatore di Forza Italia in Germania, considero questa una nostra vittoria. Avere un deputato non solo competente, ma anche un amico che si mette sempre al servizio dei connazionali all’estero, rende più semplice affrontare situazioni complesse. Come sempre, l’On. Simone Billi si dimostra disponibile e vicino alla nostra comunità”.

Lo dichiara Vito Fagiolino, Coordinatore di Forza Italia in Germania, in merito allo stop del rinnovo della carta d’identità per gli over 70.

“Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo: via l’obbligo di rinnovo della carta d’identità per gli over 70. È una misura di buonsenso che semplifica la vita ai nostri anziani, in Italia e all’estero, e riduce le code agli sportelli e nei consolati – precisa Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri e presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo – Grazie ai Ministeri che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo e, in particolare, al ministro Zangrillo e al suo Dicastero. Continuerò a seguire l’iter per un’attuazione rapida e una comunicazione capillare verso i cittadini”.