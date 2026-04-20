Nel 2026 la Vespa celebra 80 anni di storia, confermandosi come uno dei simboli più riconoscibili della mobilità italiana nel mondo. Nata il 23 aprile 1946 con il deposito del brevetto da parte di Piaggio, la celebre due ruote ha attraversato epoche e generazioni, trasformandosi da mezzo pratico del dopoguerra a vera icona globale.

Dalle origini alla rivoluzione della mobilità

La Vespa nasce da un’intuizione industriale di Enrico Piaggio e prende forma grazie al progetto dell’ingegnere Corradino D’Ascanio. Fin dall’inizio si distingue per soluzioni innovative: scocca portante, cambio al manubrio e una carrozzeria progettata per proteggere il conducente. Un approccio rivoluzionario che ridefinisce il concetto di mobilità individuale rispetto alle motociclette tradizionali.

Un successo globale senza tempo

Il successo è immediato. Già nei primi anni la produzione cresce rapidamente e la Vespa conquista i mercati internazionali, diventando uno dei primi marchi globali del settore. Oggi è stata commercializzata in oltre cento Paesi, raggiungendo quasi 20 milioni di unità prodotte.

Più di un semplice mezzo di trasporto, la Vespa diventa simbolo della rinascita economica del dopoguerra e rappresenta valori come libertà, praticità e stile. La sua presenza nel cinema, nella musica e nella cultura pop contribuisce a trasformarla in un oggetto di culto riconosciuto in tutto il mondo.

Evoluzione tra tradizione e innovazione

Nel corso dei decenni, il marchio ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. Dai modelli storici come Vespa 98 e 125 fino alle versioni moderne come Primavera, Sprint e Gts, il design resta fedele alle origini, mentre la tecnologia si aggiorna con motorizzazioni più efficienti e sistemi di sicurezza avanzati.

Oggi la Vespa è prodotta in stabilimenti tra Europa e Asia e continua a crescere sui mercati internazionali, confermandosi una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione.

Celebrazioni a Roma per gli 80 anni

Le celebrazioni culmineranno a Roma dal 25 al 28 giugno 2026, con un grande evento internazionale che riunirà appassionati e collezionisti provenienti da tutto il mondo.

A ottant’anni dalla sua nascita, la Vespa continua a rappresentare molto più di uno scooter: è un simbolo intramontabile del Made in Italy, capace di raccontare storia, design e cultura italiana nel mondo.