È andata così. A dispetto dei sondaggi iniziali e contro molte previsioni, il No a livello nazionale prevale, e non di poco. Un risultato che pesa politicamente e che delude le aspettative della premier Giorgia Meloni e dell’intero centrodestra, che ha condotto la campagna elettorale con determinazione, senza sottrarsi al confronto.

Ma il dato complessivo racconta una realtà più articolata. Come spesso accade, infatti, lo sguardo oltre i confini nazionali restituisce un’immagine diversa: mentre in Italia vince il No, all’estero prevale nettamente il Sì. Un divario geografico e politico che merita attenzione.

In America Meridionale il sostegno alla riforma è stato particolarmente marcato, ma segnali chiari arrivano anche dal Nord America e dall’Australia. In Europa, invece, il trend resta più in linea con quello italiano, con il No in vantaggio.

Emblematici i casi di Argentina e Brasile, dove il MAIE guidato da Ricardo Merlo si è speso con forza a favore del Sì, ottenendo risultati significativi. Qui i voti favorevoli alla riforma superano nettamente quelli contrari, evidenziando una distanza evidente tra la percezione degli italiani residenti all’estero (che in molti casi vivono in Paesi dove esiste la separazione delle carriere) e quella di chi vive nel Paese.

Sul piano politico interno, lo scenario appare già delineato. Nei prossimi giorni assisteremo al consueto copione: richieste di dimissioni, dibattiti televisivi accesi, e una parte dell’opposizione pronta a rivendicare il risultato come una bocciatura dell’azione di governo. Una dinamica già vista, che rischia di semplificare eccessivamente un voto che ha invece molteplici chiavi di lettura.

Al di là delle polemiche, resta un dato politico e culturale su cui riflettere. Il rammarico espresso da Giorgia Meloni coglie un punto centrale: l’Italia si conferma un Paese spesso restio al cambiamento, più incline a difendere l’esistente che a scommettere su riforme strutturali.

È una tendenza che attraversa la storia repubblicana e che riemerge anche oggi. Un segnale che va oltre il risultato di un singolo referendum e che chiama in causa la capacità del sistema Paese di immaginare e costruire il proprio futuro.

@rickyfilosa