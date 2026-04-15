Made in Italy, tra tradizione e innovazione la chiave per competere nel mercato globale

Il Made in Italy si conferma uno dei marchi più apprezzati e riconosciuti a livello internazionale, ma oggi la sua forza non si basa più soltanto sulla qualità dei prodotti. In un contesto globale sempre più competitivo e complesso, a fare la differenza è la capacità delle imprese di evolversi, innovare e fare sistema.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, imprese ed esperti hanno acceso i riflettori su un modello produttivo che guarda sempre più all’integrazione tra competenze, tecnologia e relazioni economiche.

Qualità artigianale e valore percepito all’estero

Secondo lo studio “Made in Italy: il valore di un’identità e la forza delle competenze”, realizzato da Tp Infinity per Made in Italy Community, il brand Italia continua a essere associato principalmente alla qualità artigianale (44%) e all’eccellenza produttiva. All’estero, invece, prevale una percezione più aspirazionale, legata al lusso e allo stile di vita (24%).

Un posizionamento forte, ma che richiede oggi nuove strategie per essere mantenuto e rafforzato nel tempo.

Il vero vantaggio competitivo: le competenze

Il cuore del successo del Made in Italy resta il capitale umano. Competenze, talento manifatturiero e sapere artigianale rappresentano un patrimonio unico, capace di trasformarsi in industria e innovazione.

La sfida, però, è andare oltre il singolo valore aziendale. Oggi, infatti, non competono più solo le imprese, ma interi ecosistemi. Diventa quindi fondamentale rafforzare il dialogo tra aziende, istituzioni e mondo della ricerca, costruendo una visione condivisa di medio-lungo periodo.

Fare rete per crescere nei mercati globali

Tra i temi centrali emersi, spicca la necessità di “fare sistema”. La collaborazione tra imprese, territori e competenze è considerata una leva strategica per rafforzare le filiere produttive e garantire qualità, sicurezza e continuità operativa, soprattutto in un contesto geopolitico instabile.

La produzione locale, in questo scenario, non è più soltanto un elemento identitario, ma diventa un vero fattore competitivo. Investire sul territorio significa consolidare le filiere e aumentare la resilienza del sistema produttivo.

Innovazione e visione per il futuro del brand Italia

Guardando al futuro, il Made in Italy è chiamato a trasformare la propria energia diffusa in un sistema strutturato, capace non solo di competere, ma anche di diventare modello di riferimento a livello internazionale.

La direzione è chiara: integrare tradizione e innovazione, valorizzare le competenze e costruire reti solide tra tutti gli attori del sistema. Solo così il brand Italia potrà continuare a crescere e a distinguersi nel mondo, mantenendo la sua leadership nei mercati globali.