Vinitaly 2026, il vino italiano alla ricerca di nuovi mercati tra crisi dei consumi e sfide globali

Il futuro del vino italiano passa inevitabilmente dalla capacità di adattarsi a un mercato globale sempre più complesso. Tra consumi in calo, cambiamento delle abitudini e lo scenario internazionale segnato da guerre e timori legati ai dazi, il settore vitivinicolo si trova davanti a una fase di profonda trasformazione.

È questo il quadro emerso durante un incontro organizzato a Vinitaly, dove istituzioni, consorzi e rappresentanti del mondo agricolo si sono confrontati sulle prospettive dell’export e sulle strategie da adottare per sostenere uno dei comparti simbolo del Made in Italy.

Mercati storici da difendere, nuovi orizzonti da esplorare

Se da un lato è fondamentale consolidare la presenza nei mercati tradizionali e maturi, dall’altro diventa sempre più urgente individuare nuove aree di sbocco. Gli Stati Uniti restano un punto di riferimento per il vino italiano, ma non bastano più.

Secondo gli operatori del settore, è necessario ampliare il raggio d’azione e adottare un approccio più strutturato, basato su dati certi e analisi precise dei mercati. In questa direzione si inserisce il lavoro congiunto tra consorzi e organismi di settore per comprendere meglio il posizionamento delle diverse etichette a livello internazionale.

Il ruolo strategico dei Consorzi e delle istituzioni

I Consorzi di tutela assumono un ruolo sempre più centrale come elemento di coordinamento dell’intera filiera. Fondamentale, in questo senso, è anche la difesa del modello delle indicazioni geografiche, considerato uno strumento chiave per garantire qualità e riconoscibilità sui mercati esteri.

Accanto ai Consorzi, cresce l’importanza del supporto istituzionale. Il Ministero degli Affari Esteri punta infatti a rafforzare la presenza del vino italiano nel mondo attraverso una rete di ambasciate e consolati, messi a disposizione delle imprese come punti di riferimento per l’internazionalizzazione.

Fare sistema per affrontare le sfide globali

Tra le priorità evidenziate durante il confronto, emerge la necessità di fare sistema. La creazione di una piattaforma unica territoriale, capace di rappresentare l’intera filiera, viene indicata come una possibile soluzione per affrontare in modo più efficace le sfide globali.

Allo stesso tempo, resta centrale il tema del posizionamento: puntare sulla qualità, valorizzare il territorio e raccontare l’identità dei prodotti sono elementi decisivi per competere sui mercati internazionali.

Export sotto pressione: i rischi per il settore

I numeri, del resto, impongono prudenza. Una flessione anche contenuta dell’export potrebbe avere conseguenze pesanti: una riduzione del 5% significherebbe perdite stimate intorno ai 200 milioni di euro.

Per questo motivo, il settore vitivinicolo italiano è chiamato a una sfida cruciale: innovare senza perdere la propria identità, rafforzare le strategie commerciali e aprirsi a nuovi mercati, mantenendo al tempo stesso la leadership nei contesti già consolidati.

Il futuro del vino italiano, dunque, si gioca oggi tra tradizione e innovazione, in un equilibrio sempre più delicato ma decisivo per la competitività del Made in Italy nel mondo.