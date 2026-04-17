Torna a New York uno degli appuntamenti più attesi dedicati all’eccellenza italiana: “Italy on Madison”. L’evento, promosso dall’Agenzia ICE, giunge alla sua quarta edizione e si svolgerà dal 12 al 15 maggio, confermandosi come una vetrina strategica per il Made in Italy negli Stati Uniti.

Per quattro giorni, la sede dell’ICE nella Grande Mela si trasformerà in un hub dinamico e immersivo, capace di raccontare il meglio della creatività e dell’industria italiana. Oltre cento marchi saranno protagonisti di un percorso che attraversa moda, design, calzature, accessori, bellezza, benessere, occhialeria ed enogastronomia, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente.

“Italy on Madison è molto più di una semplice vetrina: è un viaggio sensoriale nell’anima dell’eccellenza italiana”, spiega Erica Di Giovancarlo, direttore esecutivo dell’Agenzia ICE per gli Stati Uniti. “Il nostro obiettivo è trasformare questo spazio in un polo vibrante, dove le comunità creative e imprenditoriali di New York possano vivere in prima persona la fusione tra tradizione, innovazione e artigianalità che definisce il Made in Italy”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’ICE per rafforzare la presenza delle imprese italiane nel mercato statunitense, uno dei più importanti sbocchi commerciali per il nostro Paese. Il format plurigiornaliero dell’evento consente infatti di mettere in connessione brand, buyer, stampa, influencer e consumatori, creando opportunità concrete di networking e sviluppo.

Non solo esposizione, dunque, ma anche piattaforma culturale e commerciale: “Italy on Madison” rappresenta un ponte tra Italia e Stati Uniti, capace di raccontare l’identità del nostro Paese attraverso esperienze dirette e coinvolgenti.

In un contesto globale sempre più competitivo, eventi come questo confermano il ruolo centrale del Made in Italy come ambasciatore di qualità, stile e innovazione nel mondo.