Il Comites di Berlino promuove un momento di confronto e riflessione su uno dei temi più urgenti della società contemporanea: il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza di genere. L’appuntamento, dal titolo “Cari uomini, ora tocca a voi!”, è in programma il prossimo 27 aprile alle ore 19 presso la sede dell’organismo che rappresenta la comunità italiana nella capitale tedesca.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, di fronte al persistere di relazioni tossiche e a una cultura ancora segnata da modelli di mascolinità violenta, sia necessario un cambio di passo. Per decenni, infatti, la battaglia contro la violenza sulle donne è stata portata avanti principalmente da donne e movimenti femministi, impegnati in prima linea per difendere diritti, libertà e dignità.

Oggi, sottolinea il Comites, è fondamentale che anche gli uomini assumano un ruolo attivo, contribuendo a costruire una società più equa e rispettosa. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza maschile, lavorare sull’educazione emotiva e superare modelli culturali di matrice patriarcale ancora radicati.

Al centro del dibattito ci saranno interrogativi cruciali: come coinvolgere concretamente gli uomini? Quali strumenti adottare per favorire un cambiamento culturale reale? E ancora, come incentivare la nascita di nuove piattaforme – sia fisiche che digitali – dedicate all’autocoscienza e all’autoeducazione maschile, oltre che alla prevenzione e all’educazione affettivo-sessuale nelle scuole?

All’incontro interverranno Giulio Galoppo e Ark Lucia, in dialogo con Luciana Degano, per offrire spunti di analisi e possibili soluzioni operative.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà in lingua italiana e sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comites Berlino, per consentire la partecipazione di un pubblico più ampio, anche dall’estero.