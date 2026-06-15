Gli italiani residenti all’estero rappresentano una risorsa strategica per il futuro dell’Italia e devono essere riconosciuti come protagonisti dello sviluppo economico, culturale e internazionale del Paese. È il messaggio lanciato da Massimo Romagnoli, responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, intervenuto a Francoforte nel corso di un evento dedicato alle comunità italiane presenti in Europa.

Nel suo intervento, Romagnoli ha voluto ribadire il valore delle collettività italiane all’estero, spesso protagoniste della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo e punto di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra il nostro Paese e le nazioni di accoglienza.

«Gli italiani residenti all’estero devono essere considerati una risorsa strategica per il Paese e non cittadini di serie B», ha dichiarato Romagnoli. «Le nostre comunità all’estero contribuiscono alla promozione del Made in Italy e rappresentano un ponte permanente tra l’Italia e i Paesi in cui vivono e lavorano».

Un ruolo che assume un’importanza sempre maggiore in un contesto internazionale caratterizzato da mercati globali interconnessi e da una crescente mobilità professionale. Secondo Romagnoli, gli oltre milioni di italiani e italo-discendenti presenti nel mondo costituiscono una rete capace di generare opportunità concrete per le imprese, i territori e il sistema economico nazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata al contributo offerto dalle reti professionali degli italiani all’estero, considerate uno strumento strategico per favorire l’internazionalizzazione del Paese e rafforzare la presenza italiana nei principali centri economici europei e internazionali.

«Imprenditori, professionisti e lavoratori italiani presenti in Europa possono generare nuove opportunità economiche e favorire la crescita delle relazioni tra i territori», ha sottolineato il responsabile Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare.

Per Romagnoli, valorizzare queste competenze significa investire direttamente sulla capacità dell’Italia di competere a livello internazionale, favorendo nuovi scambi commerciali, investimenti e collaborazioni tra imprese.

«Rafforzare queste connessioni significa investire sul ruolo internazionale dell’Italia», ha aggiunto, evidenziando come le comunità italiane all’estero possano svolgere una funzione sempre più rilevante nella promozione del Made in Italy, dell’export e dell’economia nazionale.

L’intervento di Francoforte si inserisce nel dibattito sempre più attuale sul ruolo degli italiani nel mondo, una comunità che rappresenta una delle più grandi reti internazionali legate all’Italia e che viene considerata da istituzioni, imprese e associazioni una leva strategica per la crescita e la proiezione globale del Paese.

In un momento in cui l’internazionalizzazione e la competitività internazionale assumono un’importanza crescente, il contributo degli italiani all’estero continua a essere un patrimonio da valorizzare, non soltanto sul piano culturale e identitario, ma anche come motore di sviluppo economico e relazioni internazionali.