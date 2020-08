FOCUS | La rappresentanza parlamentare degli italiani nel mondo, prima e dopo il referendum di settembre

Nella sostanza i cinque milioni di italiani all’estero valgono un solo milione. Un italiano in Italia ha un parlamentare ogni 63.000 abitanti (in media). un italiano all’estero ha un parlamentare ogni 284.137 abitanti. Nella colonna della Tabella 1 nell’ultima colonna sulla destra “Con il voto uguale” si fa riferimento all’articolo 48 della Costituzione repubblicana stabilendo che il voto è personale, uguale, libero e segreto. Uguale significa che ogni cittadino ha uguale rappresentanza. In questa ultima colonna (“Con il voto uguale”) si sono ridistribuiti i parlamentari per dare ad ogni italiano la stessa redistribuzione.

Con il possibile dimezzamento dei parlamentari con il referendum del 21/09/2020 i parlamentari dovrebbero essere 600 fra camera (400) e senato (200).

Fonte dati: I dati ISTAT per le regioni italiane sono aggiornati al 01/01/2019. Anagrafe degli italiani residenti all’estero aggiornato al 31 dicembre 2017 (Ministero dell’Interno)

I cittadini all’estero con la quarta popolazione (se fossero in una sola regione) avrebbero i parlamentari rappresentativi della quattordicesima regione d’Italia per popolazione. Nella sostanza i cinque milioni di italiani all’estero varrebbero un solo milione e mezzo. Un italiano in Italia avrebbe un parlamentare ogni 126.442 abitanti (in media). Un italiano all’estero avrebbe un parlamentare ogni 426.206 abitanti.

Nella colonna della Tabella 2. “Con il voto uguale” si fa riferimento all’articolo 48 della Costituzione repubblicana stabilendo che il voto è personale, uguale, libero e segreto. Uguale significa che ogni cittadino ha uguale rappresentanza. Naturalmente questa differenza tra cittadini italiani di potere politico e rappresentativo non è per niente giustificabile.

Il voto è un diritto di tutti i cittadini indipendente dal reddito, dal pagamento delle tasse (molti italiani all’estero pagano le tasse sulla casa e l’impresa), dal sesso o dal luogo di residenza.

Conclusioni

La negazione dell’uguaglianza del voto tra italiani in Italia e italiani all’estero contraddice sia la costituzione italiana sia diversi trattati e convezioni internazionali, sia il buon senso.

Gli italiani che sono all’estero per qualsiasi motivo (per nascita, per cercare altre opportunità o per semplice scelta) devono godere degli stessi diritti dei loro concittadini che vivono in Italia.

I cittadini italiani all’estero per molti anni hanno sostenuto l’economia italiana con le rimesse o hanno sostenuto l’Italia con gli obblighi di leva militare o con una rete commerciale che ha creato forse la ristorazione più presente nel mondo e una rete politica ed economica molto rilevante in molti paesi.

Alcuni di loro hanno anche esportato cose negative o illegali. Altri sfortunatamente sono morti nelle miniere belghe, altri ancora sono stati trattati come schiavi. Anche oggi alcuni italiani all’estero sopportano gli sberleffi dei locali che li associano solo alla “pasta” e alla “pizza” o peggio ancora alla “mafia”. Comunque sia tutti gli italiani devono godere degli stessi diritti e doveri al momento delle elezioni.

*coordinatore nazionale MAIE Malta