VIDEO MESSAGGIO | Patamia (MAIE): “Le mie competenze e il mio tempo a servizio dell’Italia e degli italiani nel mondo”

Francesco Patamia, Segretario del MAIE Europa, ha pubblicato sui social un video messaggio per fare il punto di ciò che è stato fatto finora e su ciò che ancora resta da fare per quanto riguarda il Movimento Associativo Italiani all’Estero in Europa.

Dopo avere rivolto un ringraziamento al Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, per la fiducia che gli ha concesso, Patamia spiega: “Considero il mio incarico un modo attraverso il quale mettere le mie competenze e il mio tempo a servizio del Paese e dei miei connazionali. La promozione dell’identità culturale, l’eccellenza dell’imprenditoria e i diritti degli italiani nel mondo sono i punti cardine del MAIE. Per questo – prosegue – sono molto orgoglioso di farne parte e felice di costruire insieme una fitta rete di italiani per gli italiani in Europa”.

“Il mio impegno costante è attualmente rivolto alla creazione di sedi territoriali periferiche del MAIE laddove la comunità italiana è più consistente: Belgio, Germania, Francia, Svizzera. Sto incontrando personalmente i candidati alla posizione di coordinatori valutandone i curricula. L’apertura di sedi periferiche è strategicamente mirata, desidero che fungano da recettori delle istanze dei connazionali”.

“Desidero che il mio impegno porti a risultati concreti tali per cui ciascun connazionale all’estero comprenda che il suo voto può fare la differenza”.

Qui di seguito il videomessaggio integrale di Francesco Patamia.