FARNESINA | Scuole italiane all’estero, al via il nuovo anno scolastico

Mercoledì 28 settembre si è inaugurato l’anno scolastico per le scuole italiane all’estero attive nell’emisfero boreale. L’evento, diffuso anche in diretta streaming, si è tenuto presso la nuova sede dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona, una delle sette scuole statali italiane nel mondo. Si è trattato della prima volta in cui è stata organizzata una cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico dedicata alle scuole italiane al di fuori dei confini nazionali.

L’apertura dell’evento è stata affidata a un messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “E’ un’emozione trovare raccolti virtualmente insieme studenti e studentesse di così tanti Paesi che, insieme alle loro famiglie, danno forma al loro futuro scegliendo il Sistema della Formazione Italiana nel mondo. Quale che sia il futuro a cui guardate, il mio augurio è di realizzarlo senza mai perdere il legame con la lingua e cultura italiana”.

Hanno partecipato, in presenza e da remoto, i docenti e gli studenti delle scuole italiane presenti nell’emisfero boreale, con le loro famiglie; i lettori di lingua italiana nelle università spagnole; i dirigenti scolastici e direttori degli Uffici Scuole delle Ambasciate e dei Consolati d’Italia dei Paesi in cui sono presenti scuole italiane.

La cerimonia ha visto riunite tutte le componenti del Sistema Formazione Italiana nel Mondo: una rete globale di istituzioni scolastiche ed educative gestita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che include 49 scuole italiane tra statali e paritarie, 85 sezioni italiane in scuole straniere, e 130 lettorati di lingua italiana in università straniere, oltre a migliaia di corsi di lingua e cultura italiana e che insieme promuovono la lingua e la cultura italiana nel mondo, sulla base di piani che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Pasquale Terracciano, Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale alla Farnesina, ha dichiarato: “La scuola e le istituzioni educative sono, fin dalle origini della diplomazia culturale, attori molto importanti per la proiezione del nostro Paese nel contesto globale”.

Terraciano, che ha presenziato all’inaugurazione a Barcellona, ha continuato: “Questo evento rappresenta un’opportunità di incontro e riflessione su una prospettiva sempre più integrata, che valorizzi e potenzi tutte le componenti del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo e le loro sinergie con la rete estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.