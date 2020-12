COVID | Usa, oltre 215.000 nuovi casi e 2.500 morti. Nuovo record di ricoverati

Il numero di ricoverati sale quotidianamente e ieri ha raggiunto le 104.600 unita'; numero senza precedenti anche di ricoverati in terapia intensiva, che ieri erano 20.483 in tutto il Paese

Ieri, gli Stati Uniti hanno registrato oltre 215.000 nuovi casi di coronavirus, per un totale ormai superiore ai 15 milioni, e un numero senza precedenti di ricoverati a causa del Covid-19, secondo i dati della Johns Hopkins University e del Covid Tracking Project. I morti sono stati oltre 2.500, per un totale superiore ai 286.000.

Il numero di ricoverati sale quotidianamente e ieri ha raggiunto le 104.600 unita’; numero senza precedenti anche di ricoverati in terapia intensiva, che ieri erano 20.483 in tutto il Paese. In California, lo Stato piu’ colpito dalla pandemia, il numero di nuovi casi quotidiani ha superato le 20.000 unita’ per il sesto giorno consecutivo.

La media dei decessi giornalieri nell’ultima settimana, nell’intero Paese, e’ stata di 2.237 al giorno, lunedi’ scorso, secondo l’analisi del Wall Street Journal, vicina al record di 2.241 morti registrata il 24 aprile.