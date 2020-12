COVID | Zaia: “Veneto con più positivi? Non è vero, vi spiego perché” [VIDEO]

“Leggo titoli che dicono che il Veneto è la regione con più positivi: non è vero. Il Veneto trova più positivi sì, ma perché li andiamo a cercare. A marzo si diceva che c'era il problema di trovare i tamponi, ora c'è il problema di non 'caricarli' tutti. È una battaglia che facciamo noi, ma la virtuosità non deve essere punita". Lo ha ribadito il presidente della Regione Luca Zaia