COVID | 10.800 nuovi casi in 24 ore, 348 morti. Veneto la regione con più contagi

Secondo quanto rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute, sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 348.

Scendono i casi, è vero, ma anche il numero di tamponi effettuati è crollato a 77.993 contro gli oltre 103 mila fatti nella giornata di ieri. Un balzo in avanti invece per i ricoverati non in area critica che ora sono +242.

Il rapporto casi-tamponi non si discosta da ieri ed e’ sempre intorno al 13,8%.

Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di contagi, con 1.682 nuovi casi. Seconda l’Emilia Romagna con 1600 casi; terza la Sicilia con 1.391.