Relax in Svizzera per Giulia De Lellis, Chiara Ferragni incinta

Nuove coppie. Olivia Wilde e Harry Styles sono stati avvistati insieme. L’attrice 36enne, nota al pubblico teen ager per essere stata protagonista del teen drama The O.C. ed il cantautore britannico 26enne ex componente della band One Direction, sono stati sorpresi mano nella mano. Sarà affettuosa amicizia, forte passione o l’inizio di una nuova relazione? Vedremo come procede e se ci sarà love affair…

Body loving. Ancora un siparietto bollente per Belen. La strepitosa Rodriguez sa come fare per incantare i numerosi followers. Belenita, senza veli in una vasca da bagno, si fa riprendere dal fidanzato Antonino Spinalbese. E il video diventa virale in rete: una splendida sirena che si muove sinuosa in acqua, con movimenti vedo-non vedo, very sensual.

Rumors di inizio anno. Madalina Ghenea è innamorata o no del famoso calciatore Nicolò Zaniolo? Sui social i post di Madalina tengono con il fiato sospeso. Sì, no, forse, chissà…Pare comunque che lui non gradisca le esternazioni e voglia abbandonare i social.

Cicogna in arrivo. Stavolta la notizia è veramente ufficiale. Chiara Ferragni è in dolce attesa della sua secondogenita. L’arrivo della bimba, che terrà compagnia al fratellino Leone, è prevista per la prossima primavera. E così la famiglia Ferragnez, come viene chiamata da alcuni fans, si sta per allargare.

Celebrities all’estero per questi scampoli di vacanze. Tutte le tappe del gossip. Wanda Nara e Mauro Icardi, sempre innamoratissimi, si sono regalati qualche giorno di relax in Argentina. Taylor Mega sta trascorrendo un periodo di ferie a Dubai. Rigorosamente top secret se la favolosa influencer è sola, in compagnia di amiche oppure in dolce compagnia.

Giulia De Lellis ha scelto la Svizzera come meta di relax. Montagne innevate, sole, ghiaccio e grandi pattinate per una Giulia al top della forma. Il suo amore con Carlo Beretta sta andando alla grande, mentre alcune fans continuano ad augurarsi che Giulia torni insieme al suo ex Andrea Damante.