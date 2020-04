CORONAVIRUS | Lazio, 4.463 casi: 1.142 guariti e 370 morti

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 80 casi positivi al Covid-19, per il quarto giorno consecutivo sotto i 100 e un trend al 1,3 per cento

Ad oggi nel Lazio sono 4.463 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 2.892 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.571 persone sono ricoverate, di cui 187 in terapia intensiva.

370 persone sono decedute e 1.142 guarite. In totale sono stati esaminati 5.975 casi. Lo rende noto la Regione Lazio.

I DETTAGLI

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 80 casi positivi al Covid-19, per il quarto giorno consecutivo sotto i 100 e un trend al 1,3 per cento. Inoltre, il tasso di replicazione del virus risulta a 0.58. Sempre oggi, risultano decedute 7 persone, tutte in eta’ avanzata o affette da patologie pregresse gravi.

Intanto, aumentano i guariti che salgono di 12 unita’ nelle ultime 24 ore per un totale di 1.142. Mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare 18.381 persone. Infine, ad oggi, sono 482 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio regionale.

Ad oggi, in totale, nel Lazio sono risultate positive al Covid-19 5.975 persone ed e’ stata superata la soglia dei 104 mila tamponi eseguiti.

“Oggi registriamo un dato di 80 casi di positivita’ e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3 per cento. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus e’ a 0.58 – commenta l’assessore alla Sanità D’Amato -. Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 482 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”.