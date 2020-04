CORONAVIRUS | 9 italiani bloccati sulla Oasis of the Sea: “Le autorità americane non autorizzano lo sbarco”

Cristiano Musillo, Console Generale d’Italia a Miami, dal primo giorno di aprile sta seguendo, insieme al suo staff di collaboratori, circa 400 casi di italiani ancora bloccati su tutte le navi da crociera, incluso quello che riguarda i 9 italiani sulla Oasis of the Sea, di cui 3 vogliono rimanere a lavorare sulla nave e gli altri 6 vogliono ritornare in Italia.

Tra questi 6 ci sono Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris (con il contratto di lavoro finito/scaduto). Cristiano e’ personalmente in diretto contatto con i connazionali e anche con la madre di Riccardo e i famigliari di Giovanna. Del loro caso ha parlato anche Rosario Fiorello, showman italiano, in un lungo post su Facebook.

Paolo Mangia, coordinatore del MAIE a Miami, segue in dall’inizio questa vicenda: “Il nostro Console, Cristiano Musillo, e il nostro Ambasciatore, Armando Varricchio, con l’Unita’ di Crisi della Farnesina, stanno lavorando arduamente anche sui casi dei connazionali della nave Oasis”, spiega l’esponente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Paolo Mangia, a sinistra nella foto, stringe la mano al Console Generale d’Italia a Miami, Cristiano Musillo

Le nostre istituzioni diplomatiche avevano persino organizzato tutto affinchè i nostri connazionali potessero salire sul volo charter da Orlando per Roma; avevano preso i nostri sei italiani con la scialuppa e portati su una piattaforma sulla quale hanno controllato che non mostrassero nessun sintomo del coronavirus, ma alla fine il consenso allo sbarco non è’ arrivato dalle autorità americane e così hanno dovuto riportarli a bordo della nave.

Le autorità degli Usa hanno fatto sapere di stare ancora valutando la situazione delle crociere; quando riterranno opportuno, daranno l’autorizzazione allo sbarco per tutti (tutte le Nazioni, non solo per l’Italia o gli italiani). In ogni caso, ad oggi si ritiene che il permesso delle autorità americane potrebbe arrivare a breve.

Insomma, da parte italiana – Farnesina, Ambasciata e Consolato – è tutto pronto, si attende soltanto lo sblocco da parte delle autorità degli Stati Uniti.

Certo è, assicurano dal nostro Consolato a Miami, che nessun italiano verrà lasciato solo. La sede sta lavorando ininterrottamente per risolvere le situazioni e le necessità dei connazionali: solo negli ultimi dieci giorni ha risposto a quasi duemila tra telefonate e email, tutti casi diversi e tante richieste di aiuto.