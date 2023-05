CITTADINANZA | Porta (Pd): “Basta mettere in contrapposizione emigrazione ed immigrazione”

In occasione della presentazione dell’Intergruppo parlamentare per la riforma della cittadinanza, promosso dall’onorevole Ouidad Bakkali, l’On. Fabio Porta, deputato Pd eletto nella ripartizione estera America Meridionale, ha dichiarato: “Ho presentato una Proposta di Legge per insegnare a scuola le migrazioni e le mobilità che sono un fenomeno storico, un fenomeno strutturale, il fenomeno sociale più rilevante della storia del nostro Paese”.

“Proprio perché siamo un popolo di migranti – ha proseguito Porta – dobbiamo dare ai ‘nuovi italiani’ gli stessi diritti che abbiamo dato, dopo tante battaglie, agli italiani che vivono all’estero. Dobbiamo essere inclusivi al massimo, dobbiamo cancellare le cosiddette tifoserie dello ‘ius’, acquisire le potenzialità di chi vive all’estero e di chi è venuto in Italia, e non mettere in contrapposizione emigrazione ed immigrazione. Dobbiamo mettere al centro, come ricorda il Presidente Mattarella, l’italicità: quel sentimento che ci fa sentire ed essere italiani, parte di questo Paese, e dare il nostro contributo”.