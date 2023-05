Berlusconi sta meglio, possibili dimissioni nei prossimi giorni

Ancora ricoverato, l'ex premier vorrebbe essere dimesso prima di venerdì, per poter così intervenire con un messaggio audio o video alla convention di Forza Italia in programma a Milano i prossimi 5-6 maggio

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, ma sta meglio. Secondo le ultime news, il presidente di Forza Italia potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. L’ex premier, infatti, vorrebbe essere dimesso prima di venerdì, per poter così intervenire con un messaggio audio o video alla convention di Forza Italia in programma a Milano i prossimi 5-6 maggio. La decisione finale spetterà ai medici personali del Cavaliere, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Intanto, per la giornata di mercoledì è atteso un nuovo bollettino medico.

Martedì 2 maggio il leader azzurro ha ricevuto la visita in ospedale di Paolo Berlusconi, il fratello minore. In ospedale nel pomeriggio dello stesso giorno sono arrivati anche quattro dei figli di Berlusconi, Eleonora, Marina, Pier Silvio e Barbara. Intorno alle 15 c’è stata la visita di Fedele Confalonieri, che si è fermato per circa 20 minuti.

Al 28mo giorno di ricovero l’ex premier ha trascorso una notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria, dove è stato trasferito oltre due settimane fa dalla terapia intensiva.