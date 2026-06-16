Sarà Madrid ad ospitare, dal 18 al 20 giugno, la riunione della Commissione continentale Europa e Africa del Nord del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), uno degli appuntamenti più significativi per il confronto sulle esigenze e le prospettive delle comunità italiane residenti all’estero.

L’incontro si svolgerà presso il Consolato Generale d’Italia e riunirà rappresentanti istituzionali, diplomatici, parlamentari eletti oltreconfine, esperti e membri del CGIE per affrontare alcune delle questioni più rilevanti per gli italiani che vivono nei Paesi dell’area europea e nordafricana.

Ad aprire ufficialmente i lavori, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, sarà il vicesegretario generale del CGIE Giuseppe Stabile. Previsti gli interventi istituzionali del sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri, dell’ambasciatore d’Italia in Spagna Giuseppe Buccino Grimaldi e della segretaria generale del CGIE Maria Chiara Prodi.

Uno dei temi centrali della prima giornata sarà quello dei servizi consolari, da sempre tra le priorità delle comunità italiane all’estero. Al dibattito parteciperanno i consoli generali di Madrid e Barcellona, Spartaco Caldararo e Luca Fava, il viceconsole ad Arona Gianluca Cappelli Bigazzi e Antonio Moscatello, viceprefetto della Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’Interno.

La giornata di venerdì 19 giugno sarà invece dedicata a un ampio confronto sul ruolo del sistema Italia in Spagna e sulle opportunità di sviluppo economico e commerciale tra i due Paesi. Interverranno rappresentanti dell’Ambasciata, dell’ICE-Agenzia e delle Camere di Commercio Italiane di Madrid e Barcellona. Tra i relatori anche Massimo Romagnoli, presidente della Commissione tematica del CGIE per la Promozione del Sistema Paese all’estero e del Made in Italy.

Grande attenzione sarà inoltre riservata alla diffusione della lingua italiana nel mondo, tema strategico per il mantenimento dell’identità culturale delle nuove generazioni di italiani all’estero. La sessione coinvolgerà dirigenti scolastici e rappresentanti degli enti gestori delle scuole italiane di Madrid e Barcellona. I lavori saranno introdotti dal consigliere Tommaso Conte e conclusi da Lidia Campanale, presidente della Commissione tematica Lingua e Cultura del CGIE.

Nel pomeriggio è previsto un approfondimento dedicato alla diplomazia scientifica, con l’intervento dell’addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia in Spagna, Sergio Scopetta. Successivamente si tornerà a discutere di servizi consolari e delle prossime elezioni dei Comites, in programma nel dicembre 2026, un appuntamento particolarmente atteso dalle comunità italiane all’estero.

La riunione si concluderà sabato 20 giugno con un incontro diretto tra la Commissione e una rappresentanza di connazionali, associazioni e Comites del territorio. Un momento di ascolto e dialogo che consentirà di raccogliere proposte, segnalazioni ed esigenze provenienti dalla comunità italiana residente in Spagna.

Nel corso delle tre giornate interverranno inoltre i parlamentari eletti all’estero Andrea Crisanti, Roberto Menia e Toni Ricciardi, a conferma dell’importanza strategica dell’appuntamento per il futuro delle politiche dedicate agli italiani nel mondo.

L’incontro di Madrid rappresenta un’occasione di confronto fondamentale per rafforzare il legame tra l’Italia e le sue comunità all’estero, affrontando temi concreti che spaziano dall’efficienza dei servizi consolari alla promozione della lingua e della cultura italiana, fino alla valorizzazione del Made in Italy e della partecipazione democratica attraverso i Comites.