Capodanno, gli appuntamenti nelle piazze delle principali città italiane

A Firenze musica classica, a Napoli Bollani, a Verona X Factor. Ma non è finita qui. Tante le iniziative per l’ultima notte dell’anno

Capodanno nelle piazze d’Italia da nord a sud della Penisola. Milano, Firenze, Verona, Roma, Napoli, accoglieranno il nuovo anno con i tappi delle bottiglie di spumante che salteranno dappertutto. A Firenze è tempo di musica classica. Da Strauss a Rossini, da Offenbach a Bizet Valzer e polke della tradizione viennese più arie di celebri opere per Capodanno in piazza Santa Maria Novella (inizio alle 22.30) in occasione della lunga notte organizzata dal Comune di Firenze nell’ambito del Firenze Light Festival.

La notte di Capodanno 2020 a Roma è al circo Circo Massimo con Ascanio Celestini, Skin e la compagnia andalusa Aerial Jockey Strada, la Performance musicale di Carmen Consoli a cui seguirà Priestess, la sacerdotessa della musica urban, per poi terminare con l’esplosivo dj set di Lady Coco.

A Milano piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo promosso dal Comune di Milano: “Milano Capodanno For Future”, il primo Capodanno ecosostenibile d’Italia. La serata avrà inizio alle ore 20 con il Social Dj Set. A seguire, dalle 21, inizieranno i concerti con il live di Myss Keta; Coma_Cose e infine Lo stato sociale. A Verona in piazza Bra sarà la notte di X Factor con tutti i protagonisti dell’ultima edizione appena conclusa: Booda, Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la vincitrice Sofia Tornambene.

Saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri i protagonisti della notte di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli. Il Capodanno made in Naples infatti non si esaurisce con il concerto ma proseguirà, come ormai da tradizione, sul lungomare per ballare. Molto atteso anche il concerto di San Silvestro a Pozzuoli, in piazza della Repubblica, con Edoardo Bennato e Rocco Hunt.

A Genova piazza De Ferrari si conclude il Tricapodanno che per tre sere ha visto protagonisti diversi gruppi. Cagliari saluta il 2020 con le ballate di Vinicio Capossela. A Olbia torna dopo 18 anni Elisa. A Potenza in piazza Gigi D’Alessio a Benji & Fede, Arisa, Orietta Berti, gli Stadio, Marco Masini, Malgioglio, Al Bano e Romina e tanti altri. A Bari ecco Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo. A Palermo doppio palco: a piazza Giulio Cesare con Mario Biondi ed al Cep con Nino Frassica & Los plaggers band a intrattenere il pubblico. A Catania, attorno all’elefante che campeggia nel centro della piazza Duomo, si esibirà Max Gazzè.