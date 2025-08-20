Dopo l’Argentina, il Brasile. Mentre la politica italiana è in vacanza, il MAIE continua instancabile a lavorare sul territorio.

Da Mar del Plata, dove si è tenuto nei giorni scorsi il Congresso MAIE MdP e Costa Atlantica della Repubblica Argentina, a Vitoria – Espiritu Santo, in terra brasiliana, dove si terrà un nuovo Congresso del Movimento Associativo Italiani all’Estero; proprio lì dove il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, fece aprire una nuova sede consolare quando ricoprì il ruolo di Sottosegretario agli Esteri del governo italiano.

L’appuntamento è previsto per sabato 23 agosto: a presiedere i lavori sarà naturalmente il presidente Merlo, mentre aprire il Congresso e salutare tutti i presenti toccherà a Jobson Carrafa, Coordinatore MAIE-Brasile ES/RJ e Presidente COM.IT.ES ES/RJ.

Giovedì 21 agosto, prima del Congresso a Vitoria, il presidente Merlo e il suo Vice, Senatore MAIE Mario Borghese, faranno tappa a Rio de Janeiro, dove porteranno avanti incontri politici e istituzionali.

Tra questi, quello con il presidente del Comites locale, Jobson Carrafa, a cui seguiranno le visite istituzionali all’Istituto Italiano di Cultura, al Polo Italiano di Rio e al Consolato Generale d’Italia, dove a ricevere la delegazione MAIE – composta anche da Luciana Laspro (MAIE Brasile) e Antonio Iachini (Coordinatore MAIE per le Americhe) – ci sarà il Console Generale Massimiliano Iacchini.

Per quanto riguarda il Congresso di sabato 23 agosto, tra i punti che verranno discussi durante la sessione mattutina, focus sul MAIE Brasile: obiettivi del movimento, attività svolte, progetti realizzati, giornate di assistenza, sostegno ai cittadini e programma di servizi agli associati. Ad affrontare il tema sarà Luciana Laspro, Coordinatrice MAIE-Brasile, Consigliera COM.IT.ES San Paolo.

Ricardo Merlo, presidente MAIE e membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, prenderà quindi la parola per la presentazione del MAIE Mondiale: attività a livello internazionale, importanza della rappresentatività, partecipazione al governo e la nuova legge di cittadinanza.

Dopo una breve pausa caffè, il Senatore e Vicepresidente MAIE Mario Borghese presenterà il lavoro svolto in Senato, evidenziando poi l’importanza di iscriversi presso il Consolato e dunque della registrazione AIRE. Verrà inoltre sottolineata la necessità che tutte le associazioni della comunità italiana siano ufficialmente registrate presso i Consolati Italiani per poter accedere a convenzioni, finanziamenti e sostegno istituzionale, convenzioni linguistiche e altri finanziamenti del Governo Italiano destinati proprio alle

Interverrà anche anche Antonio Iachini, Coordinatore MAIE America e Consigliere CGIE, per affrontare il tema della presenza sui social.

Nella sessione pomeridiana del Congresso sul tavolo ci sarà il tema della comunicazione, dell’importanza delle nuove tecnologie e dei social network, dell’intelligenza artificiale, anche e soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

“Non ci fermiamo mai, lavoriamo a testa bassa ogni giorno per sviluppare ulteriormente il network del MAIE in modo tale da essere ancora più vicini ai nostri connazionali. Vogliamo essere dovunque ci sia un italiano nel mondo”, sottolinea Luciana Laspro, Coordinatrice MAIE per tutto il Brasile. Il Presidente Merlo conclude affermando: “Il Congresso in Brasile rappresenta una tappa fondamentale per consolidare la presenza del Movimento in Brasile e in tutta l’America Latina”.