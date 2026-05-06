La cultura italiana continua a vivere e rinnovarsi anche oltreoceano. A Colombo è tornata la Settimana Italiana, giunta alla sua 20ª edizione, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità locale di origine italiana.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Padre Alberto Casavecchia, propone fino al 9 maggio un ricco calendario di eventi dedicati alle tradizioni, alla lingua e alla gastronomia italiana, con particolare riferimento all’eredità veneta.

Tradizioni vive tra lingua, fede e convivialità

La manifestazione si è aperta il 3 maggio con una celebrazione religiosa in “talian”, lingua di origine veneta ancora oggi diffusa nel sud del Brasile, seguita dall’inaugurazione ufficiale presso la Paróquia Nossa Senhora da Saúde.

Il programma ha già offerto momenti di approfondimento culturale, come l’incontro online dedicato alla musica italiana, e appuntamenti conviviali molto partecipati, tra cui la tradizionale “Serata della pasta”, accompagnata da musica dal vivo.

Un calendario tra gusto e musica

Gli eventi proseguono con il “Café Colonial”, espressione tipica della tradizione gastronomica locale, e con spettacoli musicali. Tra gli appuntamenti più attesi figura “Note dea Minestra”, serata dedicata alle zuppe con esibizioni artistiche.

La chiusura, prevista per il 9 maggio, sarà affidata alla “Cena tra amici”, un momento conviviale arricchito da musica e celebrazioni legate anche alla Festa della Mamma.

Le radici venete nel sud del Brasile

La Settimana Italiana di Colombo rappresenta molto più di una semplice rassegna culturale: è il simbolo di una comunità che continua a custodire e valorizzare le proprie origini.

La storia della città è infatti profondamente legata all’emigrazione italiana. Tra il 1877 e il 1878, gruppi di emigranti provenienti dal Veneto si stabilirono nella regione, dando vita alle prime colonie agricole che portarono, nel 1890, alla fondazione del municipio.

Ancora oggi, la lingua, la cucina e le tradizioni italiane sono parte integrante della vita quotidiana della comunità locale.

Italiani all’estero, un patrimonio da valorizzare

Eventi come la Settimana Italiana di Colombo testimoniano la vitalità della cosiddetta “Big Italy”, quella rete globale di italiani e discendenti che continua a mantenere vivo il legame con il Paese d’origine.

Tra cultura, memoria e identità, il Brasile si conferma uno dei principali luoghi in cui la presenza italiana ha lasciato un segno profondo, trasformandosi nel tempo in un ponte tra passato e futuro.