L’Ambasciatore d’Italia in Guatemala, Gabriele Meucci, ha ricevuto presso la sede diplomatica l’Eccellentissima Ambasciatrice dell’Honduras, Rosa Elena Lobo Juárez, accompagnata dalla Primo Segretario Consuelo María Maas, in un incontro istituzionale dedicato al rafforzamento dei rapporti di collaborazione e amicizia tra i due Paesi.

Il colloquio si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche sempre più dinamiche tra Italia, Guatemala e Honduras, con particolare attenzione ai temi della cooperazione regionale, dello sviluppo economico e dei legami culturali tra l’Italia e il Centro America.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per consolidare il dialogo istituzionale e favorire nuove opportunità di collaborazione tra le rappresentanze diplomatiche presenti nell’area centroamericana, dove la presenza della comunità italiana continua a svolgere un ruolo significativo sotto il profilo culturale, imprenditoriale e sociale.

La diplomazia italiana in Centro America conferma così il proprio impegno nel promuovere relazioni bilaterali solide e una cooperazione sempre più stretta con i Paesi della regione caraibica e centroamericana, valorizzando il ruolo dell’Italia come partner strategico nell’area.