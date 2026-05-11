Lo scorso 7 maggio, presso il Leonardo da Vinci Centre di Montréal, si è svolto l’incontro informativo promosso dal MAIE Canada.

All’evento – fortemente voluto dal vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Vincenzo Odoguardi – hanno partecipato importanti esponenti della comunità italiana locale, figure appartenenti alle principali istituzioni che rappresentano il mondo dell’emigrazione; tutti connazionali interessati a conoscere più da vicino il lavoro e gli obiettivi del movimento, al fine di valutare possibili forme di collaborazione.

L’incontro ha rappresentato un momento di apertura e dialogo strutturato sul territorio canadese, volto a favorire una maggiore comprensione reciproca tra il movimento e i diversi attori istituzionali della comunità italiana a Montréal.

Nel corso della serata, il nuovo coordinatore MAIE per Montréal, Samuel Adamo, è intervenuto affiancato da Jorge Gallo, coordinatore operativo per il Canada. Gallo ha presentato Adamo come una figura che possiede le competenze e la visione necessarie per costruire un consenso ampio e strutturato all’interno della comunità italiana di Montréal, contribuendo a rafforzare la presenza e la rilevanza di MAIE nel contesto nordamericano.

Nel suo intervento di saluto, Adamo ha aperto sottolineando che “la nostra identità italiana purtroppo è sotto minaccia”, evidenziando la necessità di prestare maggiore attenzione alla tutela del diritto alla cittadinanza e alla continuità del legame tra l’Italia e le sue comunità all’estero.

Nel corso della discussione sono stati inoltre affrontati temi legati alla cittadinanza italiana per discendenza, alla necessità di rafforzare i canali di accesso ai servizi consolari e alla valorizzazione del ruolo della diaspora come risorsa attiva per la Repubblica italiana, anche in relazione alle dinamiche demografiche e sociali in corso.

Il MAIE Canada proseguirà nel suo percorso di dialogo e coordinamento con le realtà istituzionali e associative della comunità italiana a Montréal, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore cooperazione e una più chiara rappresentanza della comunità italiana e italo-canadese.