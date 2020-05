BLOCCATI ALL’ESTERO | “Vogliamo tornare a casa”: sono in Argentina, non riescono a tornare a Roma

Dario ha anche scritto una lettera al console italiano per spiegare la loro situazione. “Eravamo venuti in Argentina per urgenti motivi familiari e dovevamo fermarci per 15 giorni, invece ne sono passati 70, per cui siamo stati costretti a sostenere spese impreviste e per lo più senza stipendi visto che, essendo un libero professionista, non riesco a lavorare dall’estero” sottolinea.

Intanto il tempo passa e ovviamente più passano i giorni e più sale la preoccupazione.

“Data la pandemia mondiale abbiamo paura e vorremmo soltanto poter avere garantito un rientro sicuro a casa a prezzi che siano alla portata del nostro reddito familiare” racconta la famiglia.

Il prezzo, davvero alto, dei biglietti aerei per rientrare in Italia è un ostacolo comune a tanti connazionali rimasti oltre confine; ma le compagnie aeree sono costrette a far viaggiare i loro aerei vuoti, all’andata, e per giunta sono obbligate a fare rispettare il distanziamento sociale a bordo. Così, un volo che potrebbe riportare nello Stivale 230 passeggeri, riesce a riportarne appena le metà. Con costi spesso esorbitanti e la necessità di organizzare un maggior numero di voli per riportare in Patria tutti quei connazionali che desiderano farlo.