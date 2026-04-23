BERLINO – Esiste una realtà italiana grande quanto una metropoli, ma assente dal dibattito politico nazionale. È la comunità italiana in Germania: oltre 800.000 cittadini (più di un milione considerando le persone di origine italiana) che lavorano, producono reddito, pagano le tasse e contribuiscono ogni giorno al rapporto strategico tra Italia e Germania.

Eppure, a fronte di questo peso economico e sociale, emerge un dato difficilmente contestabile: questa comunità resta sostanzialmente priva di una rappresentanza politica efficace.

Il paradosso è evidente. Gli italiani in Germania costituiscono uno dei gruppi più numerosi della Circoscrizione Estero-Europa, ma la loro capacità di incidere nei processi decisionali appare estremamente limitata.

Nel Parlamento italiano, il sistema della Circoscrizione Estero aggrega realtà molto diverse, finendo spesso per diluire le specificità della comunità italiana in Germania. Le questioni concrete – fisco, pensioni, servizi consolari – raramente trovano una rappresentanza strutturata e continuativa.

Nel Bundestag, nonostante una presenza storica e un forte radicamento sociale, la comunità italiana non esprime una presenza politica proporzionata al proprio peso. A differenza di altre comunità migratorie, che negli anni hanno sviluppato una rappresentanza nei principali partiti tedeschi, quella italiana rimane marginale nei livelli decisionali.

Nel Parlamento Europeo, infine, si avverte la mancanza di figure capaci di interpretare concretamente la condizione degli italiani residenti in Germania, proprio nel cuore dell’asse politico ed economico dell’Unione.

Una rappresentanza debole anche negli organismi dedicati

Organismi come COMITES e CGIE, nati per rappresentare gli italiani all’estero, svolgono un ruolo istituzionale importante, ma faticano a incidere in modo visibile e concreto sulle scelte politiche.

Il risultato è una percezione diffusa: esiste una struttura formale di rappresentanza, ma manca una reale capacità di influenza.

Da “emigrazione” a comunità europea

L’immagine dell’emigrazione italiana come fenomeno marginale o nostalgico non corrisponde più alla realtà. In Germania vive una comunità composta da professionisti, imprenditori, lavoratori qualificati e giovani altamente formati.

Una comunità integrata, dinamica e centrale nel rapporto tra i due Paesi, che tuttavia non trova un corrispondente riconoscimento politico.

La questione aperta

La domanda che emerge è inevitabile: com’è possibile che una delle più grandi comunità italiane all’estero resti priva di una rappresentanza politica chiaramente riconoscibile?

Non si tratta solo di un problema della comunità italiana in Germania. È anche un limite per l’Italia, che rinuncia di fatto ad avere una presenza politica strutturata in uno dei Paesi più influenti d’Europa.

Senza un ripensamento della rappresentanza e senza un investimento reale nella costruzione di una classe dirigente radicata sul territorio, questa realtà rischia di rimanere ciò che è oggi: numericamente forte, economicamente rilevante, ma politicamente marginale.