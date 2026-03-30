La città di Campinas, nello Stato di San Paolo, si prepara a rendere omaggio alle proprie radici con la 30ª edizione della Settimana della Comunità Italiana, in programma dal 9 al 21 aprile 2026. Un appuntamento ormai storico che celebra la presenza e l’eredità culturale italiana in Brasile, coinvolgendo ogni anno migliaia di persone tra cittadini, istituzioni e associazioni.

La manifestazione rappresenta un momento centrale per la comunità locale e si inserisce in una tradizione consolidata, promossa dalla Casa D’Italia in collaborazione con enti e realtà del territorio. Il calendario è costruito attorno al Giorno della Comunità Italiana, che si celebra il 17 aprile, data simbolica legata alla fondazione del Circolo Italiani Uniti, punto di riferimento per gli immigrati italiani a Campinas.

Il programma 2026 si presenta ricco e articolato, con eventi diffusi in diversi spazi della città: concerti, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti gastronomici pensati per valorizzare la cultura italiana in tutte le sue forme. Accanto alle iniziative più popolari, non mancano momenti istituzionali, conferenze, presentazioni e attività educative dedicate anche alle nuove generazioni.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello del 16 aprile, con lo spettacolo “Elisir Opera e i suoi amori”, che vedrà protagonista la UNICAMP Symphony Orchestra, pronta a offrire al pubblico un’esperienza musicale di alto livello.

Nel corso degli anni, la Settimana della Comunità Italiana si è affermata come uno degli eventi più importanti per la collettività italiana nello Stato di San Paolo, capace di mantenere vivo il legame con le origini e, allo stesso tempo, di rinnovarlo attraverso linguaggi contemporanei.

L’edizione 2026 conferma questo percorso, proponendo un equilibrio tra memoria e attualità, tradizione e innovazione, in un contesto che continua a rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Brasile.