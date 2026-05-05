La cultura italiana all’estero torna protagonista a Berlino con un appuntamento che unisce letteratura, attualità e identità. Domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:30, il Comites Berlino ospiterà la presentazione del romanzo Molte vite. Roma, il padel, l’apparenza, opera prima di Daniele Frongia, pubblicata da Castelvecchi Editore nel 2025.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con LAB Letture a Berlino, rappresenta un momento importante per la comunità italiana in Germania, sempre più attiva nel promuovere eventi culturali capaci di rafforzare il legame con il Paese d’origine.

Ad aprire l’incontro sarà il presidente del Comites Berlino, Federico Quadrelli, che introdurrà il dialogo con l’autore.

Un romanzo tra Roma e scenari internazionali

“Molte vite” si presenta come un romanzo dal taglio contemporaneo e internazionale, capace di intrecciare una vicenda personale con tematiche universali. Al centro della narrazione c’è Elena, 38 anni, donna di successo immersa nella mondanità della Roma bene.

Tra tornei di padel, riunioni professionali e cene esclusive, la protagonista sembra incarnare un modello di vita vincente e perfettamente controllato. Tuttavia, sotto la superficie emergono crepe profonde: segreti, compromessi e zone d’ombra che mettono in discussione l’immagine patinata del successo.

Il romanzo si distingue anche per la capacità di inserire riferimenti alla cronaca reale e alla complessa situazione geopolitica internazionale, con uno sguardo che si estende fino al Medio Oriente, rendendo la narrazione attuale e coinvolgente.

Un riconoscimento internazionale

L’opera di Frongia ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama letterario internazionale, tra cui il premio Books for Peace 2025. Attualmente, il libro è anche finalista a un ulteriore prestigioso premio che sarà assegnato nell’ambito del Salone del Libro di Torino.

Cultura italiana all’estero: un ponte tra identità e contemporaneità

Eventi come questo confermano il ruolo centrale dei Comites e delle associazioni culturali nel mantenere vivo il dialogo tra l’Italia e le sue comunità nel mondo. La presentazione di “Molte vite” non è solo un appuntamento letterario, ma anche un’occasione di confronto su temi attuali, identità e trasformazioni sociali.

Berlino si conferma così uno dei principali poli della presenza italiana in Europa, dove cultura, politica e partecipazione civica continuano a intrecciarsi, rafforzando il senso di appartenenza degli italiani all’estero.