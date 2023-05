AMMINISTRATIVE | Valmontone, Carmela Spinelli nella lista Un Nuovo Arcobaleno a sostegno di Marco Gentili

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale del 14/15 maggio 2023. “Voglio portare nella mia città l’Unione europea, far crescere il sentimento di identità tra i giovani. Non è facile, ma in pochi mesi riuscirò a fare molto e a dar vita al progetto Europa a Valmontone”

Carmela Spinelli ha 25 anni e una passione per la politica e l’Unione europea. Candidata a Valmontone nella lista Nuovo Arcobaleno a sostegno del candidato sindaco Marco Gentili. ItaliaChiamaItalia l’ha raggiunta a Bruxelles, dove stava partecipando a una 3 giorni di incontri e dialoghi dedicati all’Ue per un progetto che coinvolge 25 Consiglieri comunali d’Italia. Qui ha iniziato a raccontare la sua storia, la sua esperienza, il suo trasferimento a Valmontone.

Lo stage alla Rappresentanza a Bruxelles della Commissione europea in programma subito dopo le elezioni sarà cruciale per la nascita della sua passione: affiancherà per 7 mesi lo staff stampa e social, partecipera‘ all’organizzazione di eventi, da WeEmbrace a NextGen ATP, fino all’Eurovision di Torino. Sarà un periodo di grande formazione. “Adesso come non mai sento la necessità di occuparmi sempre di più d’Europa”, dichiara Spinelli. “Così l’Unione europea, i suoi valori, l’importanza di farne la propria identità sono diventati oramai la mia missione. Quindi ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative” nella mia città, Valmontone.

Il prossimo 8 maggio si recherà a Bruxelles “pronta ad incontrare funzionari, toccare con mano l’Ue per poter comunicare ancora meglio l’Europa a casa”.

Ma Carmela Spinelli “l’europea” è prima di tutto (e soprattutto) Carmela Spinelli la Valmontonese. Quando le è stato chiesto quale sia il motore della sua passione politica, ha risposto senza esitare: “Il mio amore per Valmontone, che è spassionato. Senza amore per la propria città, non può nascere amore per qualcosa di più grande. Io ho deciso di candidarmi con 2 obiettivi: portare l’Europa a Valmontone per creare nuovi posti di lavoro e sviluppare il mio paese da anni allo stallo e creare uno spazio per i giovani. Voglio portare nella mia città l’Unione europea, far crescere il sentimento di identità tra i giovani. Non è facile, ma in pochi mesi riuscirò a fare molto e a dar vita al progetto Europa a Valmontone”.

Cominciando dal 6 maggio prossimo, con un evento di presentazione dei Fondi Europei Diretti – grazie alla presentazione dell’On. Massimo Romagnoli – e come dicevo prima con la mia visita alle Istituzioni Europee programmata per il prossimo 8 Maggio.

«Ma l’Ue è tanto importante per Valmontone, quanto è vero il contrario – ha spiegato a ItaliaChiamaItalia – tantissime aziende della mia zona sono tra le più importanti a livello europeo, se non continentale. Ma tantissime altre non hanno un rapporto con i Fondi Europei. Deve esserci sempre un dialogo. E io sono felice di nutrirlo».

Spinelli se eletta grazie all’appoggio degli elettori di Valmontone sarà l’unica candidata giovane, di 25 anni d’età, all’interno dell’amministrazione comunale. Ma prima, quanta Europa c’era a Valmontone? “Prima della nostra squadra europea si sentiva poco l’appartenenza. Adesso faremo un desk Europa, un indirizzo email dedicato, account social. Abbiamo intenzione di creare anche una panchina, dipinta con l’aiuto dei cittadini”.

“Secondo me l’Europa e l’identità europea vengono sviluppate partendo dalla scuola – ha continuato a raccontare Spinelli – È necessario costruire una cultura europea partendo dall’educazione civica. Come ha scritto Bauman: l’Europa non è qualcosa che si scopre, bensì una missione, qualcosa da fare, creare, costruire. E io ci credo, tantissimo”.

Com’è fare politica (e politica a Valmontone) per una ragazza così giovane? “Succede a volte che mi senta discriminata, incompresa, un’outsider tra dinosauri politici. L’entusiasmo, la validità di nuove idee, spesso non vengono riconosciuti. Per me quello della politica è un mondo nuovo e sento una grande responsabilità nei confronti dei miei elettori, pronti a dare fiducia a una ragazza di soli 25 anni. Studio e lavoro, mi aggiorno continuamente e costantemente per rispetto nei loro confronti”. E conclude “Comunque in questa Ue io ci credo davvero. Anche perché il mio nome è Spinelli”.