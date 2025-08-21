Luglio e agosto 2025 hanno segnato una perdita irreversibile per i ghiacciai Europei. Il #GlacierLossDay è arrivato con largo anticipo, segnale inequivocabile dell’accelerazione della crisi climatica.

Le cause di tutto questo sono chiare:

• poca neve in inverno

• estati roventi

• stagioni di scioglimento sempre più lunghe

Questi fattori stanno spingendo i ghiacciai oltre il punto di non ritorno. Senza azioni immediate, masse di ghiaccio millenarie potrebbero scomparire per sempre.

Una ricerca pubblicata su Nature Climate Change avverte che un superamento temporaneo della soglia di riscaldamento globale di solo 1.5°C comporta conseguenze irreversibili per la massa glaciale e le portate idriche, con effetti che perdureranno per secoli.

Secondo i dati di Greenpeace ‘entro il 2050, potremmo perdere quasi la metà dei ghiacciai italiani’, infatti ‘più del 90?% dei ghiacciai italiani ha oggi un’estensione inferiore a 0,5km²’ secondo Scienza in rete, e ribadisce che “La crema dei ghiacciai testimonia una crisi climatica già in corso, che ha effetti drammatici su acqua, agricoltura ed energia.

«I dati non sono solo numeri. I nostri ghiacciai ci stanno dicendo che sono in pericolo», dichiara Daniela Dagnino, Direttore e Co-fondatrice della EverBlue Life Foundation.

Il 2025 è stato designato dalle Nazioni Unite l’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai, ma non basta, perché servono misure concrete, urgenti e condivise.

“Noi come EverBlue Life Foundation siamo pronti a fare la sua parte, sostenendo la scienza, informando i cittadini e chiedendo decisioni coraggiose ai governi. Ma non c’è più tempo da perdere, e bisogna agire ora con interventi immediati”, conclude Daniela Dagnino.