La Commissione permanente del Congresso messicano ha ratificato la nomina del politologo Genaro Lozano ad ambasciatore in Italia con 25 voti favorevoli e 9 contrari.

L’accademico ha presentato alla Commissione Affari politici e Relazioni internazionali otto linee d’azione per potenziare le relazioni bilaterali.

Tra queste, ha sottolineato di voler “rafforzare la cooperazione economica e commerciale, coordinando il più possibile il Piano Messico della presidente Claudia Sheinbaum con le linee d’azione italiane per le esportazioni e gli investimenti”.

Il suo programma di lavoro include, inoltre, il rafforzamento delle relazioni politiche e diplomatiche, la promozione della cultura e del turismo messicani, il sostegno alla cooperazione nell’istruzione e nella ricerca, il consolidamento della coesione della comunità messicana in Italia e la promozione di una sostanziale parità di genere.