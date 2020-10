VIDEO | Salvini: “Libertà per i pescatori italiani rapiti in Libia”

Sulla vicenda dei pescatori italiani rapiti in Libia: “Facciamo in modo che non cali il silenzio su questa vicenda vergognosa e indegna”. E a proposito di Europa annuncia: "Con Giorgetti inizieremo un giro nelle capitali europee”

Matteo Salvini, al termine della riunione con gli europarlamentari, dichiara: “Giorgetti ed io inizieremo un giro nelle capitali europee. Cambi di casacche non sono all’ordine del giorno. Guardiamo a Usa, all’Occidente e Israele e ad avere buoni rapporti con tutti, ma non cambiamo casacca a seconda delle convenienze”.

“Siamo una forza di governo quindi incontreremo anche forze di governo, nel nostro gruppo ne abbiamo”.

Salvini oggi davanti Montecitorio ha incontrato le mogli, le figlie e le madri dei pescatori siciliani arrestati dalle autorità libiche il primo settembre scorso.

Il leader della Lega ha detto: “Purtroppo non sanno nulla, non hanno risposte, vivono nell’angoscia per i loro cari”. Su Twitter cinguetta: “Facciamo in modo che non cali il silenzio su questa vicenda vergognosa e indegna, diamo tutti la sveglia al governo per salvare i nostri connazionali: liberate i pescatori”.