VIDEO | Lollobrigida (Fdi): “Conte ha sbagliato tutto, prima se ne va meglio è”

"Il premier #Conte ha sbagliato tutto quello che poteva. E prima se ne va e meglio è per tutti". E' il senso del videomessaggio ad #Affaritaliani del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, con il quale l'esponente del partito di Giorgia Meloni elenca punto per punto tutti gli errori del presidente del Consiglio e dell'esecutivo nella gestione della seconda ondata della pandemia e in particolare con l'ultimo #Dpcm