L’Italia si prepara ad affrontare una delle ondate di caldo più intense dell’estate 2026. Secondo le ultime elaborazioni dei principali modelli meteorologici internazionali, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto le temperature potrebbero raggiungere valori eccezionali, con punte fino a 41°C in diverse città del Nord e addirittura 44°C nelle zone interne della Sardegna.

Le previsioni, pur trattandosi ancora di elaborazioni modellistiche, stanno acquisendo maggiore affidabilità con l’avvicinarsi dell’evento. Se confermate, alcune località potrebbero avvicinare o persino superare i propri record storici di temperatura.

Il picco del caldo tra il 30 luglio e il 3 agosto

Secondo l’analisi pubblicata da MeteoGiornale.it, la fase più intensa dell’ondata di calore inizierà già giovedì 30 luglio, quando una potente massa d’aria di origine africana investirà gran parte della Penisola.

Le temperature massime saranno elevate fin dai primi giorni, con valori intorno ai 38°C a Milano e Firenze, 37°C a Torino, Bologna e Roma, mentre in molte zone della Pianura Padana si toccheranno i 37-38°C.

Ma sarà venerdì 31 luglio che il caldo raggiungerà livelli eccezionali.

Le simulazioni indicano infatti fino a 40°C a Parma, Mantova e Ferrara, 41°C a Padova e Modena, 39-40°C a Firenze e 38-39°C ad Arezzo. Anche Milano potrebbe toccare nuovamente i 38°C, mentre Roma oscillerà tra i 36 e i 38°C.

Da agosto il caldo investirà tutto il Centro-Sud

Con l’inizio di agosto la bolla africana tenderà ad espandersi verso il Centro e il Sud Italia.

Sabato 1° agosto sono previsti 37°C a Roma, 39°C a Grosseto, 38°C a Siena e fino a 40°C nelle aree interne della Sardegna. Temperature molto elevate interesseranno anche la Puglia, con Foggia vicina ai 40°C, e la Basilicata, dove si potranno raggiungere i 39-40°C.

Anche Calabria e Sicilia registreranno valori diffusamente compresi tra 38 e 40°C nelle zone interne.

Domenica e inizio settimana: possibili record

Le proiezioni per domenica 2 agosto e per l’inizio della settimana successiva mantengono uno scenario estremamente caldo.

Nel Nord Italia le temperature resteranno comprese tra 37 e 41°C, con punte elevate soprattutto tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Al Centro sono attesi fino a 40°C in Toscana, mentre Roma potrebbe oscillare tra 38 e 40°C nelle aree più interne della valle del Tevere.

Il Sud continuerà a registrare valori molto elevati, con 40°C nel Foggiano e nelle aree interne della Calabria.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla Sardegna, dove le simulazioni prevedono picchi fino a 44°C nelle zone interne tra il 3 e il 4 agosto, rendendo l’isola una delle aree più calde d’Europa.

I modelli: scenario ancora da confermare

Secondo MeteoGiornale.it, il modello meteorologico americano propone uno scenario ancora più estremo rispetto a quello europeo, con temperature superiori ai 40°C per diversi giorni consecutivi in città come Milano e Torino.

Gli esperti invitano tuttavia alla prudenza. Sebbene le previsioni siano sempre più affidabili, oltre i quattro o cinque giorni permane un inevitabile margine di incertezza, soprattutto riguardo ai valori massimi effettivi.

Possibili temporali al Nord

L’ondata di caldo potrebbe essere accompagnata anche da episodi di instabilità atmosferica sulle Alpi e, localmente, sulla Pianura Padana.

Tra il 3 e il 4 agosto alcuni modelli intravedono la possibilità di temporali anche intensi, con forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Si tratta però di una tendenza ancora da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Estate 2026 tra le più calde di sempre

Se le attuali proiezioni dovessero trovare conferma, l’estate 2026 potrebbe entrare tra le più calde mai registrate in Italia. L’intensità e la durata della massa d’aria africana, unite a mari particolarmente caldi, potrebbero infatti favorire il raggiungimento di temperature eccezionali su gran parte del Paese, con possibili nuovi record storici in diverse città italiane.