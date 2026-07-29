Lercara Friddi, nel cuore della provincia di Palermo, continua a rafforzare il proprio ruolo di simbolo del turismo delle radici in Sicilia. Il piccolo centro, noto per aver dato i natali agli antenati di personaggi diventati celebri a livello internazionale, ospiterà giovedì 30 luglio una speciale passeggiata culturale dedicata alle storie dell’emigrazione siciliana verso gli Stati Uniti e ai suoi protagonisti.

L’iniziativa, intitolata “Lercara Friddi, il paese degli americani: da Frank Sinatra a Guy Williams”, rientra nel programma della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” e prenderà il via alle ore 21 da piazza Umberto I.

L’evento punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso il racconto delle vicende di uomini e donne che, partiti dalla Sicilia, hanno lasciato un segno nella storia del cinema, della musica e dello spettacolo internazionale.

Ad aprire la serata saranno Letizia Tomasino, presidente del Centro culturale “Talia”, e Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia. La visita sarà guidata dal giornalista e scrittore Mario Liberto, che accompagnerà i partecipanti lungo un percorso tra le vie e i luoghi simbolo del paese, raccontando curiosità, aneddoti e vicende legate ai tanti personaggi che hanno reso celebre Lercara Friddi nel mondo.

Da Frank Sinatra a Guy Williams

Tra i protagonisti del percorso ci sarà la storia della famiglia di Frank Sinatra, uno degli artisti più iconici del Novecento. A Lercara Friddi affondano infatti le radici paterne del celebre cantante americano: il nonno Francesco Sinatra era originario proprio del comune palermitano, prima di emigrare negli Stati Uniti.

Spazio anche ad Armando Catalano, conosciuto dal grande pubblico come Guy Williams, l’attore che ha interpretato il leggendario Zorro, e ad altre figure che hanno raggiunto il successo internazionale, come Jack La Rue, nome d’arte di Gaspare Biondolillo, protagonista di oltre cento film hollywoodiani, tra cui Addio alle armi.

Il percorso ricorderà inoltre Valentino Cimò, interprete del film Gli Intoccabili, il cantante belga di origini siciliane Frédéric François, nato Francesco Barracato, il musicista Pietro Lo Forte, conosciuto come Luis Rayner, e anche la controversa figura di Salvatore Lucania, passato alla storia come Lucky Luciano.

Un punto di riferimento per il turismo di ritorno

Negli ultimi anni Lercara Friddi è diventato uno dei principali punti di riferimento italiani per il turismo delle radici, attirando ogni anno numerosi discendenti degli emigrati siciliani provenienti soprattutto dagli Stati Uniti.

La presenza di famiglie che hanno contribuito alla storia della musica, del cinema e dello spettacolo internazionale rappresenta infatti un forte richiamo per chi desidera riscoprire le proprie origini e conoscere i luoghi da cui partirono i propri antenati.

L’iniziativa promossa da BCsicilia si inserisce proprio in questo percorso di valorizzazione della memoria dell’emigrazione italiana, un patrimonio storico e culturale che continua a rappresentare un importante ponte tra la Sicilia e le comunità italiane nel mondo.

Attraverso eventi come questo, Lercara Friddi conferma la propria vocazione a custodire e raccontare una parte significativa della grande storia dell’emigrazione italiana, trasformando il legame con le proprie radici in un’opportunità di promozione culturale e turistica.