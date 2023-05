Un turista su due si fa influenzare dal web

Il web giocherà un ruolo sempre più decisivo nel turismo, sia nella diffusione di informazioni logistiche ed esperienziali che al momento di concretizzare un viaggio. «Nelle nostre previsioni il canale online del turismo chiuderà il 2023 con un fatturato di 31 miliardi di euro: +11% rispetto al 2022 e +15% rispetto al 2019» sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it(www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

La spesa media giornaliera?«Per una giornata al mare la spesa media sarà quest’anno di 116 euro, ma chi viaggia per motivi culturali spende sensibilmente di più: 140 euro» prevede il tour operator.

l budget giornaliero “culturale” include 64 euro pro capite per l’alloggio, 27 euro per ristoranti e pizzerie, 22 euro per attività ricreative, 14 euro per i musei e monumenti e 13 euro per l’acquisto di prodotti enogastronomici.

Secondo Vamonos-Vacanze.it, la tendenza vede prevalere il web e le app, anche per il turismo culturale. «I viaggiatori sono altamente digitalizzati: in fase di prenotazione è il 65% dei turisti ad utilizzare esclusivamente canali online» mettono in evidenza i responsabili del tour operator.

Questa è la fotografia scattata da Vamonos-Vacanze.it che ha osservato che per ispirarsi e cercare informazioni prima di scegliere un viaggio il 74% dei viaggiatori usa esclusivamente il web, mentre solo il 4% usa esclusivamente il canale offline ed il 22% usa entrambi i canali.

«È il nostro patrimonio culturale la seconda motivazione di vacanza in Italia, subito dopo quella naturalistica» evidenziano poi gli esperti di Vamonos Vacanze.

Per il turismo culturale, tra pernottamenti in strutture ricettive ed alloggi in abitazioni private, i dati dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) elaborati per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio indicano 142 milioni di presenze nel 2022 di cui il 55% costituito da flussi italiani (78,8 milioni) ed il 45% da flussi internazionali (63,6 milioni).

Su questi numeri e basandosi anche sulle proiezioni dell’Istituto di Ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com), Vamonos-Vacanze.it ha calcolato il trend per il 2023: 158 milioni di presenze di cui 87 milioni provenienti dall’Italia e 71 milioni provenienti dall’estero.