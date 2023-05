Blu Doll omaggia il Napoli con un body painting dedicato per le vie del centro storico

Gleidy Ottavis, l'Influencer azzurra Blu Doll, come promesso, lascia senza fiato turisti e locali per il centro storico di Napoli: un'anteprima della festa finale firmata dalla madrina della tifoseria napoletana da 500.000 followers

Per la tanto chiacchierata festa azzurra, è uscita in centro lei: Blu Doll, come aveva promesso ai suoi followers. Tra via Toledo, Largo Maradona e Piazza del Gesù l’influencer ed opinionista azzurra si è mostrata ai tifosi, turisti e followers in centro a Napoli vestendo tutta l’arte del body painting di Silvia Manco e Giovanna Greco, indossando la tanto diffusa immagine del Pulcinella rivisitato disegnato da Alessio Chiaiese e posando per gli scatti fotografici di Back Light studio di Fabio Crimaldi, Fabiana Privitera e dei suoi collaboratori.

Gleidy Ottavis rappresenta il primo e unico profilo completamente azzurro raggiungendo 530.000 Followers e un engagement del 7% in pochi mesi, grazie all’unione tra calcio, cibo e cultura di Napoli.

Determinata, caparbia, una persona che si è costruita da sola, porta alla luce diversi casi di successo, tra cui una collaborazione per uno Spot Pubblicitario con Dreamcaffè di Napoli che unisce il caffè napoletano con il sogno del terzo scudetto dove il reel raggiunge 100.000 visualizzazioni in 24 ore, una collaborazione con Digital Sharing (con Marco di Falco CEO, Daniele Gallitelli Content creator e Valentina Chirico MUA) dove il reel che, con ironia unisce la cultura napoletana e l’amore per il calcio, raggiunge 330.000 visualizzazioni in 48 ore.

In futuro l’Influencer azzurra si farà portavoce di una campagna a difesa delle donne, per un app antistupro e sarà al centro di un successivo spot pubblicitario nel settore food.