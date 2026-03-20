Il tiramisù si conferma il dolce simbolo della tradizione italiana e domina il food delivery in occasione del Tiramisù Day del 21 marzo. Nel 2025 in Italia sono stati ordinati oltre 17mila chili, con un trend in crescita anche nel 2026, che ha già superato i 3mila chili nel solo mese di gennaio.

Amato da Nord a Sud, è Roma la città più “golosa” con oltre 5mila chili ordinati, seguita da Genova, Torino e Milano. Il tiramisù si conferma così il dessert più richiesto, superando grandi classici come cannoli e baklava.

Non è solo un dolce, ma un vero rito conviviale: protagonista delle serate del weekend, soprattutto il sabato e la domenica, spesso abbinato alla classica combo pizza, bibita e dessert, con la Margherita in testa.

Un successo globale

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Il successo del tiramisù va ben oltre i confini italiani. Nel 2025 la Germania ha registrato oltre 112mila chili ordinati, seguita da Svizzera, Austria e Belgio. Buoni risultati anche fuori Europa, come in Canada.

Accanto alla ricetta tradizionale, conquistano sempre più spazio le varianti: in testa quella al pistacchio, seguita da fragola e reinterpretazioni creative come cocco, matcha o limoncello, oltre alle versioni vegane e senza glutine.

Un dessert che resta fedele alle sue origini ma capace di reinventarsi, confermandosi uno dei simboli più amati del Made in Italy nel mondo.