I nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti riaccendono le preoccupazioni per il futuro dell’export italiano, in particolare per uno dei settori simbolo del Made in Italy: l’automotive di alta gamma. Nel mirino ci sono marchi iconici come Ferrari e Lamborghini, fortemente esposti sul mercato americano, che rappresenta circa il 20% delle loro vendite.

L’impatto delle misure protezionistiche annunciate da Donald Trump rischia di essere significativo non solo per i grandi brand, ma per l’intera filiera della Motor Valley, cuore pulsante dell’industria automobilistica italiana. Un ecosistema che coinvolge centinaia di piccole e medie imprese specializzate nella componentistica e nell’innovazione tecnologica.

Accanto all’effetto diretto sui produttori di auto di lusso, si profila infatti un danno indiretto legato alla catena del valore europea. In particolare, l’Italia vanta un attivo di circa 1,2 miliardi di euro nell’export di componenti verso la Germania. Un eventuale calo delle esportazioni di auto premium tedesche negli Stati Uniti, causato dall’aumento dei dazi, potrebbe ripercuotersi negativamente anche sulle aziende italiane fornitrici.

A lanciare l’allarme è Roberto Vavassori, presidente dell’ANFIA, che invoca una risposta europea “rapida, unitaria e ferma”. Secondo Vavassori, l’Unione europea dovrebbe adottare una strategia più ampia, non limitata al solo settore automotive, ma orientata a rafforzare l’autonomia economica e industriale del continente.

Tra i temi sul tavolo, anche la necessità di ridurre le dipendenze strategiche, sia in ambito tecnologico sia energetico, con riferimento, ad esempio, alle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti. Una visione che richiama le indicazioni contenute nei rapporti elaborati da figure come Mario Draghi e Enrico Letta, che sottolineano l’urgenza di un’Europa più reattiva e coesa.

Sul fronte italiano, viene valutato positivamente l’atteggiamento del governo, che negli ultimi tempi ha sostenuto la necessità di una risposta europea condivisa, prendendo le distanze dalle posizioni più estreme dell’amministrazione americana.

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa rappresentano un tema cruciale anche per le comunità di italiani all’estero, in particolare negli USA, dove il Made in Italy è sinonimo di qualità e prestigio. Eventuali rincari potrebbero infatti incidere sulla competitività dei prodotti italiani e sulla loro diffusione in uno dei mercati più importanti al mondo.

In un contesto globale sempre più complesso, la sfida per l’Italia e per l’Europa sarà quella di difendere le proprie eccellenze industriali, garantendo al tempo stesso apertura commerciale e tutela degli interessi strategici. Una partita decisiva non solo per l’economia, ma anche per l’identità produttiva del Paese.