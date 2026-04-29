La cucina italiana continua a dominare la scena internazionale, ma la vera partita si gioca sull’autenticità. È questo il cuore della sfida che emerge nel 2026, mentre l’export agroalimentare italiano ha superato i 65 miliardi di euro e il fenomeno dell’“Italian Sounding” – imitazioni e prodotti pseudo-italiani – vale oltre 120 miliardi a livello globale.

In questo scenario si inserisce l’esperienza imprenditoriale di Fausto Soldini, ristoratore romano che ha costruito un modello di ristorazione italiana autentica capace di affermarsi con successo all’estero, in particolare tra Malta e Cipro.

Un modello certificato di qualità

I due locali di Soldini a Malta – Zero Sei Trattoria e Sotto Pinsa Romana – hanno ottenuto la certificazione ITA0039 con livello Platinum, uno dei riconoscimenti più alti per la ristorazione italiana all’estero. Un risultato che non è solo simbolico, ma rappresenta la validazione concreta di un modello operativo basato su qualità delle materie prime, rispetto delle ricette originali e identità gastronomica.

Dall’isola di Malta a Cipro: crescita internazionale

Ma l’espansione non si ferma. L’imprenditore ha portato la sua visione anche a Limassol, dove ha aperto un terzo ristorante, segnando un ulteriore passo nella diffusione della vera cucina italiana nel Mediterraneo.

Una crescita che racconta molto più di una semplice storia di successo imprenditoriale: è il segnale di come la ristorazione italiana, quando resta fedele alle proprie radici, riesca a competere e vincere anche nei mercati internazionali più complessi.

La sfida globale dell’autenticità

Il caso Soldini si inserisce in un quadro più ampio che riguarda milioni di italiani all’estero e il valore del Made in Italy nel mondo. Se da un lato i numeri dell’export confermano la forza del settore agroalimentare, dall’altro l’Italian Sounding continua a rappresentare una minaccia concreta, sottraendo valore e credibilità ai prodotti originali.

Per questo esperienze come quella di Soldini diventano emblematiche: non solo ristorazione, ma veri e propri presìdi culturali che difendono e promuovono l’identità italiana attraverso il cibo.

In un mercato globale sempre più competitivo, la differenza la fa proprio questo: autenticità, qualità e coerenza. Tre ingredienti che, ancora una volta, rendono la cucina italiana un punto di riferimento per il mondo intero.