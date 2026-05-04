La diplomazia sportiva si conferma ancora una volta un ponte strategico tra culture, economie e comunità italiane nel mondo. Nella Repubblica Dominicana, l’Ambasciatore d’Italia S.E. Sergio Maffettone ha ricevuto presso la sua residenza due protagonisti di primo piano del panorama sportivo internazionale: la campionessa UFC Alexa Grasso e il lottatore italiano, più volte campione del mondo, Jordan Valdinocci.

I due atleti si trovano nel Paese caraibico per partecipare a una serie di eventi sociali e sportivi, contribuendo a rafforzare il legame tra sport, promozione culturale e presenza italiana all’estero. Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nelle attività di promozione del Sistema Italia, con particolare attenzione alle opportunità di sviluppo per le imprese italiane nei mercati emergenti.

Durante l’incontro, Valdinocci ha omaggiato l’Ambasciatore con un guantone italiano del brand Leone 1947, simbolo della sua seconda vittoria mondiale. Un gesto significativo che rappresenta non solo il successo sportivo, ma anche l’eccellenza manifatturiera italiana nel settore degli articoli sportivi.

Proprio il comparto dei guantoni e dell’attrezzatura per sport da combattimento si presenta come un ambito interessante per l’espansione del Made in Italy nei Caraibi. L’obiettivo, condiviso anche a livello istituzionale, è quello di sostenere l’ingresso e il consolidamento di marchi italiani in mercati dinamici come quello dominicano, dove cresce l’interesse per discipline come MMA e boxe.

La presenza di figure di rilievo internazionale come Alexa Grasso e Jordan Valdinocci contribuisce a dare visibilità non solo allo sport, ma anche alle opportunità di collaborazione tra Italia e Repubblica Dominicana. Un segnale positivo per la comunità italiana residente e per tutti gli imprenditori italiani all’estero che guardano a quest’area con crescente interesse.

Ancora una volta, lo sport si dimostra uno strumento efficace di diplomazia e promozione economica, capace di valorizzare il talento, il brand Italia e il legame con gli italiani nel mondo.