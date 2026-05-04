Il Made in Italy conquista sempre più spazio sui mercati internazionali grazie al digitale. E tra i protagonisti di questa crescita c’è Amazon, che attraverso la sua piattaforma sta offrendo nuove opportunità alle piccole e medie imprese italiane, rendendo i prodotti nazionali accessibili in ogni parte del mondo, anche alle comunità di italiani all’estero.

Negli ultimi anni, infatti, si è rafforzato un modello “win-win” tra il colosso dell’e-commerce e le PMI italiane: da un lato le aziende ampliano i propri canali di vendita e raggiungono nuovi mercati, dall’altro i consumatori – inclusi milioni di italiani emigrati – possono acquistare prodotti autentici, spesso con consegne rapide e standard qualitativi elevati.

Un esempio concreto arriva dalla Fraccaro 1932, storica pasticceria di Castelfranco Veneto, che ha registrato risultati significativi grazie alle vendite online. Il fatturato generato su Amazon ha raggiunto i 200 mila euro, a cui si aggiungono circa 300 mila euro negli Stati Uniti, con una crescita annua del 12% dopo la flessione del periodo post-Covid.

Al centro di questa strategia c’è la “Vetrina Made in Italy”, un progetto lanciato per valorizzare le eccellenze italiane sia sul mercato interno sia all’estero. Oggi questa vetrina digitale è presente negli store Amazon di 11 Paesi, di cui 8 in collaborazione con l’Agenzia ICE, e ospita oltre 5.500 aziende con più di 3 milioni di prodotti disponibili a livello globale.

L’iniziativa rappresenta una leva strategica per l’export italiano, soprattutto in un contesto in cui le comunità di italiani all’estero cercano sempre più prodotti legati alle proprie radici culturali e gastronomiche. Il digitale diventa così uno strumento fondamentale per mantenere vivo il legame con l’Italia, facilitando l’accesso a beni simbolo della tradizione nazionale.

A conferma dell’impegno nel promuovere l’eccellenza italiana, Amazon ha annunciato anche i “Made in Italy Days 2026”, in programma dal 13 al 19 maggio. Si tratta della quinta edizione dell’evento, riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra le iniziative ufficiali legate alla Giornata nazionale del Made in Italy.

Secondo Ilaria Zanelotti, direttrice dei servizi per i partner di vendita di Amazon.it, la piattaforma consente alle PMI di cogliere appieno le opportunità offerte dal digitale, rafforzando la loro presenza sia in Italia sia sui mercati internazionali.

In un mondo sempre più connesso, il Made in Italy continua dunque a evolversi, trovando nell’e-commerce un alleato strategico per crescere e raggiungere nuovi consumatori. Un’opportunità concreta non solo per le imprese, ma anche per gli italiani all’estero, che possono sentirsi più vicini alle proprie origini attraverso i prodotti simbolo dell’eccellenza italiana.