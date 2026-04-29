L’Italia rafforza il proprio ruolo internazionale sul fronte della sicurezza e della cooperazione. In occasione di una sessione del Consiglio permanente dell’Organizzazione degli Stati americani, Roma ha presentato i risultati preliminari del programma Pacam (Programma di assistenza per il controllo di armi e munizioni), attivo nei Caraibi grazie a fondi italiani.

Un intervento mirato in una delle aree più delicate del continente americano, dove la diffusione delle armi da fuoco rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza pubblica. La regione caraibica, infatti, paga la sua posizione geografica strategica, la presenza di gruppi criminali organizzati e la vicinanza a mercati ad alta disponibilità di armamenti, fattori che incidono direttamente sull’aumento dei tassi di violenza.

I Paesi coinvolti e le azioni sul campo

Il programma Pacam, sostenuto dall’Italia e implementato dall’Organizzazione degli Stati americani, ha interessato quattro Paesi partner: Barbados, Belize, Repubblica Dominicana e Saint Vincent e Grenadine.

Le attività si sono concentrate su più fronti operativi: dalla distruzione di armi ed esplosivi sequestrati al rafforzamento della sicurezza dei depositi, fino all’introduzione di sistemi avanzati di marcatura e tracciabilità delle armi, supportati da inventari digitali. Un lavoro affiancato da programmi di formazione tecnica specialistica rivolti ai funzionari locali, con l’obiettivo di costruire competenze durature sul territorio.

Il ruolo dell’Italia nella sicurezza regionale

In una nota ufficiale, la missione permanente d’Italia presso l’Osa ha ribadito l’impegno del nostro Paese come partner affidabile per la sicurezza nel continente americano. “La gestione efficace delle scorte e la messa in sicurezza dei depositi sono passi fondamentali per stabilizzare la regione caraibica e garantire una maggiore sicurezza pubblica”, si legge.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Roberto Nocella, secondo cui il programma Pacam rappresenta “un modello di cooperazione multilaterale efficace”, capace di fornire strumenti concreti agli Stati per contrastare i traffici illegali e proteggere i cittadini.

Un segnale anche per gli italiani all’estero

Per le comunità italiane presenti nei Caraibi e in America Latina, il programma Pacam è anche un segnale politico e istituzionale importante. Dimostra come l’Italia non sia solo promotrice di cultura e impresa nel mondo, ma anche attore attivo nella costruzione di sicurezza e stabilità internazionale.

Un impegno che rafforza il ruolo del Paese nei contesti multilaterali e conferma la centralità della cooperazione come leva strategica per affrontare sfide globali sempre più complesse.